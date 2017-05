Maduro amenaza a Santos: Tengo muchas verdades que revelar y decir, déjeme quieto

–“No se meta con nosotros, no me busquen la lengua, que tengo muchas verdades que revelar y decir, déjenme quieto”, fueron los términos de la nueva amenaza del presidente venezolano Nicolás Maduro a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos.

El mandatario venezolano arremetió una vez más contra Santos en su programa “Domingos con Maduro”, en respuesta a los pronunciamientos hechos por el presidente colombiano en torno a la crisis venezolana.

“Coge mínimo (réstale intensidad) Santos, coge mínimo compadre que la tienes bien fea en Colombia, dedícate a gobernar y a resolver tus asuntos en Colombia”, expresó.

“Cuidado les sale un Chávez en Colombia, Colombia lo que necesita es un Chávez para que ustedes vean cómo ese pueblo se va detrás de ese Chávez”, precisó el mandatario venezolano en referencia a su desaparecido mentor Hugo Chávez.

Al efecto, Maduro le pidió a Santos que resuelva “los asuntos del desempleo, de la educación, del hambre, de la miseria, de la falta de salud que hay en Colombia”, tras afrmar que Colombia tiene “30 % de desempleo abierto, miseria 50 %”, y la “producción de drogas ha aumentado el 40 %”.

“No te metas con Venezuela que yo no me meto con Colombia”, le dijo a Santos.

Además, proclamó:

“Oligarquía colombiana, temblad. Aquí está el pueblo de Venezuela (…) Nosotros no nos metemos en Colombia con nadie, resuelvan los problemas que tienen. Les puede salir muy cara la jugada contra Venezuela. No se metan con la patria de Simón Bolívar”.

“Cuidado les sale un Chávez en Colombia, Colombia lo que necesita es un Chávez para que ustedes vean cómo ese pueblo se va detrás de ese Chávez. No se meta con nosotros, no me busquen la lengua, que tengo muchas verdades que revelar y decir, déjenme quieto”, precisó Maduro.

OPOSICION TERRORISTA Y CRIMINAL

De otro lado, en el programa el presidente Maduro alertó a la comunidad internacional y al pueblo venezolano que en su país ha surgido una oposición terrorista y criminal.

“En la oposición manda la ultraderecha muy subordinada al imperio norteamericano. Ahora hay un nuevo componente: la derecha irresponsable, golpista, terrorista. La derecha venezolana está secuestrada por los grupos criminales terroristas que ellos mismos crearon, ellos quisieran echar un paso atrás para volver a la política y no pueden porque estás células violentas tienen el mando, están metidos en su propia trampa”, señaló.

En este sentido, el mandatario repudió nuevamente la violencia generada en el país tras el llamado a la protesta de la oposición y exigió a los dirigentes opositores condenar los crímenes de odio contra personas inocentes en las calles.

“Tienen que desarmar el odio. La oposición, por silencio, es cómplice del terrorismo criminal que asesina inocentes en las calles. Qué quieren ellos. Acabar la cara y el corazón verdadero de Venezuela, acabar la cara patriota y revolucionaria de las grandes mayorías del país”, aseveró.

Maduro se refirió al joven quemado por grupos violentos en Altamira, estado Miranda, simplemente porque suponían que era chavista; y el crimen de odio de este sábado en Lara, donde fue torturado y asesinado en público un oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“¿Eso es democracia, eso es política? Eso es terrorismo”, advirtió Maduro.

El Jefe de Estado calificó el asesinato de oficial como crimen de odio producto del fascismo. “Un crimen que no solo enluta a la familia, a la madre, al padre, al hermano, sino que llena de heridas al corazón de la patria. Fue asesinado por el odio de estos grupos” identificados con la extrema derecha venezolana, expresó.

Dijo que un asesinato de estas características debería ser un escándalo internacional. “¿Dónde está la voz de la OEA (Organización de Estados Americanos) cuando se cometen crímenes como este?”, se preguntó el presidente, al calificarlo como “uno de lo más dolorosos que ha habido en estos 60 días de guarimba criminal, de terrorismo de calle contra el pueblo”.

Denunció que el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, ha promovido la violencia en la entidad. “Es el estado más agredido por la delincuencia, por el malandraje, porque el Gobernador ha hecho un pacto con los violentos hace mucho tiempo, esa es la verdad. Y ahora lanzó esos grupos a las calles a quemar, a destruir Los Teques, San Antonio de los Altos y los municipios Baruta, Chacao. Ayer (sábado) les quemaron los camiones de trabajo a tres empresas privadas”, recalcó.

Maduro señaló que aunque se ha insistido en promover las mesas de diálogo, la oposición optó por la vía de la violencia y el asalto al poder, lo que motivó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a fin de evitar que el país cayera en una guerra civil.

“Yo activé la ANC y el Poder originario porque el juego se trancó, estaba trancado. Quise que el juego avanzara por la vía del diálogo, pero la derecha dijo no. Trancó el juego a pesar de que ellos dicen que son mayoría”, dijo.

Maduro recordó que mientras la oposición decidió abandonar el diálogo político que contó con la intermediación de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), los expresidentes Leonel Fernández, Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos, así como representantes de El Vaticano, el Gobierno activó el Congreso de la Patria, como un espacio de encuentros.

“Creo en esa Venezuela que está en silencio, que quiere hablar. Quiero que esa Venezuela se convierta en protagonista y siente en la mesa de diálogo a los factores violentos para derrotarlos. Creo en la palabra, el diálogo”, dijo.

“Están derrotados. El golpe de Estado está derrotado”, exclamó el presidente Maduro y añadió que en Venezuela “va a triunfar la paz, la Constituyente, la democracia, el pueblo”.