Paro de maestros sigue indefinidamente; Fecode suspendió negociaciones hasta el martes

–Tras no lograrse avances, Fecode suspendió negociaciones con el ministerio de Educación y determinó reanudarlas el martes 30 de mayo, “porque Gobierno no propone soluciones efectivas”, según lo aseguraron los dirigentes del magisterio, quienes notificaron que mientras tanto, “el paro se mantiene y continuará hasta que el Gobierno presente soluciones reales a la crisis educativa”.

A su turno, la ministra de Educación Yaneth Giha Tovar, advirtió que “pareciera que Fecode no tuviera afán en avanzar y solucionar el problema” y además señaló que su equipo ministerial analizará qué medidas tomará para proteger a los más de 8 millones de niños afectados con el cese de actividades de los maestros.

La ministra Giha Tovar, insistió este sábado a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) en la necesidad de trabajar las 24 horas de todos los días del fin de semana si es necesario para seguir avanzando en las conversaciones y se levante el paro de maestros con el fin de que los 8 millones de niños afectados retornen cuanto antes a las aulas.

Sin embargo, reveló la Ministra, Fecode respondió que trabajaría en una propuesta que traería a la mesa de conversaciones la tarde del próximo martes. “No creemos que sea la respuesta adecuada si todos deberíamos tener afán por solucionar esta situación y aquí pareciera que Fecode no tiene esa urgencia ni le está dando la importancia al tema para avanzar y tener a los niños en clase lo antes posible”, aseveró.

Agregó que para el Gobierno esta negociación tiene la mayor importancia, por lo que mañana domingo los delegados del Ministerio de Educación estarán esperando a las 8 de la mañana a los representantes de Fecode y seguir así las conversaciones.

“Hoy trajimos una nueva propuesta, mejor que las que teníamos en el pasado y que aborda las bonificaciones que habíamos propuesto y contempla algunos planteamientos de Fecode. Esta propuesta es para seguir reconociendo la importancia de los docentes para la educación y para el país, pero lo estamos haciendo de una forma responsable y es una bonificación que se adecua a las posibilidades que tenemos en Colombia y lo que se puede dar en este momento”, resaltó la Ministra.

Recordó que el Gobierno ha hecho varias propuestas a Fecode y que este sábado se avanzó en lo concerniente al porcentaje y en algunos temas sobre la bonificación a futuro.

“Los hemos escuchado y tomándonos esto con seriedad, con responsabilidad y con la importancia que amerita. Vamos a revisar medidas porque tenemos que proteger a los niños. Fecode se para de la mesa y dice que regresa el martes, lo que no tiene ningún sentido; no le están dando la importancia a este proceso como debería ser y por supuesto con nuestro equipo vamos a revisar este fin de semana las medidas que estaremos tomando para dar respuesta a esta situación”, concluyó Giha.

FECODE ANUNCIA TOMA DE CAPITALES

La Federación Colombiana de Educadores, señaló que aunque el martes se reanudan las negociaciones con el gobierno, el paro “sigue firme” y anunció para el miércoles 31 de mayo “la toma de seis capitales”. Ellas son Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Pereira.

Para el caso de Bogotá, las delegaciones saldrán de los tres siguientes sitios, con concentración desde las 9 am, para confluir en la Plaza de Bolívar:

– Colegio Manuela Beltrán, ubicado carrera 14 A # 57-28. Tomará la calle 57, luego la carrera 13, para subir por la calle 51, arribar a la carrera 7ª y seguir.

– Sena de la carrera 30 con Primero de Mayo. Partirá desde la carrera 30 para luego subir la calle 13 hasta la carrera 7ª.

– Colegio Nicolás Esquerra, ubicado en la calle 9C # 68-52, continuará por la avenida Carrera 68, las Américas hasta la calle 13 y llegará hasta la carrera 7ª.

Sobre las negociaciones, Fecode resaltó que uno de los aspectos que buscará definir con el gobierno en las conversaciones el martes es el del incremento salarial. Al respecto, afirmó, mientras el movimiento sindical le apuesta a la propuesta del 10%, el Gobierno presentó la del IPC del 2016 (5.75%) más 0.65%.

“Las propuestas del Ministerio no son siquiera suficientes para satisfacer las múltiples necesidades de la educación pública”, añadió. Por el contrario, aunque la Federación ratifica su voluntad de negociación, llama al Gobierno a analizar la crisis educativa que podría ocasionar de no destinar en estos momentos recursos amplios a este sector. Ya no es importante, sino trascendental…”

Finalmente, Fecode dijo que “i el Estado no garantiza financiación para el sistema educativo hoy, en pocos años no habrá dinero ni para gratuidad de la educación”.