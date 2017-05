Avanza reunión entre Gobierno y Fecode para conjurar paro

Desde las 9 de la mañana de este lunes, Carlos Rivas, presidente del sindicato de maestros del país -Fecode- y representantes del Gobierno Santos, en cabeza de la Ministra de la cartera de educación, Yaneth Giha Tovar, sostienen una reunión con el fin de lograr conjurar el paro de maestros que cumple 19 días de cese de actividades en colegios públicos de todo el país.

“Hemos planteado varias propuestas, coherentes con la realidad fiscal del país y que permitan seguir avanzando en el cierre de brechas salariales”, dijo la Ministra sobre la negociación.

Advirtió que “pareciera que Fecode no tuviera afán en avanzar y solucionar el problema” y además señaló que su equipo ministerial analizará qué medidas tomará para proteger a los más de 8 millones de niños afectados con el cese de actividades de los maestros.

Por su parte, la agremiación de educadores advirtió que no se va a levantar el paro se hasta que no se concreten los temas económicos y hasta que el Gobierno presente una propuesta clara que defina el tema.

Agregó que “Aquí estamos para desmentir lo que dijo la Ministra de Educación de que estábamos de puente y de vacaciones. Aquí vinimos a negociar con el Gobierno Nacional“.

FECODE ANUNCIA TOMA DE CAPITALES

La Federación Colombiana de Educadores, señaló que aunque el martes se reanudan las negociaciones con el gobierno, el paro “sigue firme” y anunció para el miércoles 31 de mayo “la toma de seis capitales”. Ellas son Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Pereira.

Para el caso de Bogotá, las delegaciones saldrán de los tres siguientes sitios, con concentración desde las 9 am, para confluir en la Plaza de Bolívar:

– Colegio Manuela Beltrán, ubicado carrera 14 A # 57-28. Tomará la calle 57, luego la carrera 13, para subir por la calle 51, arribar a la carrera 7ª y seguir.

– Sena de la carrera 30 con Primero de Mayo. Partirá desde la carrera 30 para luego subir la calle 13 hasta la carrera 7ª.

– Colegio Nicolás Esquerra, ubicado en la calle 9C # 68-52, continuará por la avenida Carrera 68, las Américas hasta la calle 13 y llegará hasta la carrera 7ª.

Sobre las negociaciones, Fecode resaltó que uno de los aspectos que buscará definir con el gobierno en las conversaciones el martes es el del incremento salarial. Al respecto, afirmó, mientras el movimiento sindical le apuesta a la propuesta del 10%, el Gobierno presentó la del IPC del 2016 (5.75%) más 0.65%.

“Las propuestas del Ministerio no son siquiera suficientes para satisfacer las múltiples necesidades de la educación pública”, añadió. Por el contrario, aunque la Federación ratifica su voluntad de negociación, llama al Gobierno a analizar la crisis educativa que podría ocasionar de no destinar en estos momentos recursos amplios a este sector. Ya no es importante, sino trascendental…”

Finalmente, Fecode dijo que “i el Estado no garantiza financiación para el sistema educativo hoy, en pocos años no habrá dinero ni para gratuidad de la educación”.