Centro Democrático pide al Gobierno liquidar sociedad con Telefónica

Los senadores y precandidatos presidenciales, Iván Duque y María del Rosario Guerra, advirtieron que la capitalización de Colombia Telecomunicaciones -Telefónica, que se propone en el artículo 24 del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional mediante el cual se adicionan al Presupuesto General de Nación $9,3 billones, aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas (Senado y Cámara de Representantes) es “inconveniente” y “un mal negocio para el Estado” por lo que pidieron al Gobierno Nacional deshacer la sociedad con la mencionada empresa.

Varias fueron las observaciones que sobre el mismo hicieron los partidos opositores, entre ellos el Centro Democrático.

Duque fue enfático en señalar que el Gobierno prefirió vender Isagen en vez de entrar a capitalizarla, empresa que, según dijo, generaba ingresos importantes a la Nación, a diferencia de Colombia Telecomunicaciones que no representa los activos que producía Isagen.

A su turno, la senadora Guerra aseguró que por segunda vez el Gobierno entrará a capitalizar Colombia Telecomunicaciones. La primera vez, dijo, fue en el 2012 cuando el ministro de Hacienda era Juan Carlos Echeverry, quien puso a disposición del Congreso una capitalización cercana a los $8 billones, la cual fe aprobada “y hoy vuelve y le traen a este Congreso una segunda capitalización por cerca de $4,4 billones, en la que la Nación tendrá una participación del 36% y el resto será de Telefónica”, lo cual indica que la Nación sería accionista minoritario. El aporte del Estado estaría por el orden de los $1,3 billones.

La senadora señaló que en la primera capitalización la participación de la Nación fue del 32,5% y Telefónica con el 64,5%, lo cual hacía responsable al Estado del 32,5% del pasivo pensional de Telecom que estaba en proceso de liquidación, pero diez años después, dijo Guerra, el pasivo pensional de Telecom sigue en los mismos $8 billones, “pasado diez años estamos con el mismo monto del pasivo pensional”. Añadió que claramente los beneficios han sido para Telefónica y no para el Estado.

Para la Congresista “la Nación debe salir en el corto plazo de esta sociedad que a todas luces la asume, no solo con capitalización de $1,3 billones y Telefónica con $3,1 billones, sino que le quedará el pasivo pensional de $8 billones de los cuales le corresponden a la Nación $4 billones, que serán asumidos por el Ministerio de Hacienda a través del Fopep (Fondo de Pensiones Públicas)”. Guerra de la Espriella sostuvo que no es bueno para el país esta segunda capitalización y que si se aprueba debe llevar a que la Nación salga de esa sociedad que no le ha traído beneficios.

De acuerdo con el artículo 24 del proyecto de adición, la capitalización de Colombia Telecomunicaciones por parte del Estado sería con el ánimo de garantizar el derecho al pago oportuno de las mesadas pensionales de los ex trabajadores de Telecom y la Teleasociada liquidadas, capitalización que se haría en los mismos términos establecidos en el artículo 1°de la Ley 1509 de 2012.