Por problemas con construcción de zonas veredales, entrega de armas de las Farc se extenderá 20 días

Loterias

Resultados de loterías y chances del 27 de mayo en Colombia:

Baloto 08 – 12 – 20 – 36 – 40 – 01

Revancha 17 – 28 – 29 – 37 – 40 – 14

Boyacá 0884 – Serie 277

Cauca 8770 – Serie 137

DORADO

Mañana 9537 – Tarde 7098 – Noche 5467

SUPER ASTRO SOL

4446 – Signo Acuario

SUPER ASTRO LUNA:

9055 – Signo Libras

CHONTICO:

Día 6394 – Noche 6240

PAISITA:

Día 2454 – Noche 6917

PAISITA 3

0413

CAFETERITO:

Tarde 9206 – Noche 0647

PIJAO:

9142

CASH THREE:

Día 833 – Noche 852

PLAY FOUR:

Día 6614 – Noche 2460

EVENING:

1277

WIN FOUR:

8002

SAMAN:

5901

SINUANO:

Día 8121 – Noche 1057

CULONA:

3404

CARIBEÑA:

Dia 0790 – Noche 4928

MOTILÓN:

Tarde 1490 – Noche 1394

LA BOLITA

Día 5304 – Noche 9938

COLONO:

4123

LA FANTÁSTICA:

Día 0903 – Noche 4267