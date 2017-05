Falleció el exdirector de Panamá Manuel Antonio Noriega

–El tristemente célebre dictador de Panamá, el ex general Manuel Antonio Noriega, falleció la noche de este lunes a los 83 años, tras permanecer cerca de 2 meses en coma en la unidad de cuidados intensivos del hospital Santo Tomás de la ciudad capital del istmo, luego de haber sido operado en dos oportunidades para extirparle un tumor en el cerebro.

Noriega, quien fue llamado el “hombre fuerte de Panamá”, país que gobernó entre 1983 y 1989, murió casi seis años después de regresar a su país, tras purgar 22 años en Estados Unidos y 4 en Francia por narcotráfico y blanqueo de dinero, actividades ilegales que estuvieron relacionadas con el llamado “cartel de Medellín”.

Tras 26 años sin pisar suelo panameño, Noriega retornó al país extraditado de Francia el 11 de diciembre de 2011, para pagar 60 años de presidio por una serie de condenas por casos relacionados con asesinatos y hasta delitos ambientales.

Estuvo recluido en la cárcel de El Renacer, a las afueras de la capital panameña, hasta el pasado 28 de enero, cuando la Justicia le otorgó el beneficio de arresto domiciliario temporal.

Noriega tuvo bajo su control a Panamá desde el 12 de agosto de 1983, cuando se convirtió en el jefe de las Fuerzas de Defensa. Por años fue jefe del temible G-2 y su gestión derivó en una dictadura que fue derrocada en la invasión de tropas norteamericanas el 20 de diciembre de 1989.

En agosto de ese año, Estados Unidos, por boca del secretario de Estado adjunto, Lawrence Eagleburger, uno de los funcionarios más influyentes de la Administracion de George Bush, equiparó al “hombre fuerte de Panamá”, con Adolfo Hitler, y lo consideró una amenaza para toda la región.

El presidente George Bush fue quien autorizó la invasión que neutralizó a las fuerzas del dictador. Según el Pentágono, unos 200 civiles y 314 soldados murieron durante la operación, en la que también fallecieron 23 estadounidenses y 320 resultaron heridos.

En un primer momento, Noriega eludió la captura y se refugió en la Nunciatura, pero el 3 de enero de 1990 se entregó a las autoridades estadounidenses y fue trasladado a Miami para enfrentar las acusaciones de narcotráfico.

El 24 de junio de 2015, el exdictador Manuel Antonio Noriega rompió su silencio, luego de más de tres años de haber sido repatriado y pidió perdón a los panameños por los perjuicios y humillaciones cometidas por las acciones de sus superiores, las suyas y las de sus subalternos.

Lo hizo en una declaración que leyó de la prisión de El Renacer ante las cámaras de Telemetro, en la cual anunció que esperaba que las circunstancias le permitieran en un futuro revelar “verdades desconocidas” hasta ahora en el país. Sin embargo, nunca hizo las revelaciones y se llevó a la tumba sus muchos secretos.

Estos fueron los términos de su declaraciones:

“Soy Manuel Antonio Noriega, el último general de la era militar, la cual irrumpió en la vida nacional el 11 de octubre de 1968. Yo era un teniente de la Guardia Nacional en esa época.

He estado en cautiverio por más de 25 años, tiempo que excede las penas que me fueron impuestas, en ausencia y sin haber sido interrogado. Los tribunales internacionales indican que esto significa tiempo servido.

Durante estos últimos días he estado conversando conmigo mismo, he estado conversando con mi familia, he estado reflexionando con la Iglesia y considero oportuno, bajo mis propias convicciones, que contribuya yo a la ciudadanía cerrando el ciclo de la era militar y lo considero oportuno en estas circunstancias, que todos conocemos que está viviendo el país y yo cierro el ciclo de la era militar como el último general de ese grupo, pidiendo perdón como comandante jefe, como jefe de Gobierno.

Reitero, bajo la inspiración del padrenuestro -que fue la primera oración que aprendí en mi casa- que pido perdón a toda persona que se sienta ofendida, afectada, perjudicada o humillada por mis acciones o las de mis superiores, en el cumplimiento de órdenes o las de mis subalternos en ese mismo estatus y en el tiempo de la responsabilidad de mi gobierno civil y militar”.