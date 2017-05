Denuncian que un grupo de venezolanos está robando en la Zona T

Ciudadanos están denunciando que en la Zona T, norte de Bogotá, han sido robadas saliendo de restaurantes y bares por un grupo de venezolanos que estarían usando la excusa de vender manillas para darle escopolamina a sus víctimas y así robarlas.

De acuerdo con las denuncias, un grupo de entre 6 y 8 venezolanos se acerca a las personas, ofrecen manillas y les echan escopolamina a sus víctimas.

Por su parte, vigilantes de la zona confirmaron las versiones de quienes se han visto afectadas.

“Son venezolanos, sabemos quiénes son, acá se le informa a toda la Policía de los cuadrantes, pero ellos no hacen nada, yo les digo, mire estos están molestando a la gente, son entre seis y ocho, pero los cuadrantes no hacen nada”, comentó un vigilante de la zona.

También trabajadores de la zona denuncian que, a pesar de los insistentes llamados a la Policía, estos no han tomado medidas, porque si no los sorprenden cometiendo el robo, no pueden capturarlos.

Según con los testigos, los días en que operan son entre jueves y sábado, días de mayor afluencia en la zona.

En una entrevista dada a Blu Radio, el comandante de la Policía de Chapinero, coronel Wilson Preciado, comentó que sí han atendido casos, pero nunguno confirma las denuncias ciudadanas.

“Ya atendimos a una mujer alterada, dijo que se puso una manilla y se sintió mal, el cuadrante acude rápidamente al lugar e individualizamos a dos personas de nacionalidad venezolana y no se les encontró nada”, indicó el coronel Preciado.

El coronel explicó que la manilla fue objeto de una inspección y no se le encontró ninguna sustancia extraña, por lo que hasta el momento no hay denuncias oficiales.

Sin embargo, las personas que transitan e incluso viven por esa zona en Bogotá piden mayor rigurosidad por parte de la Policía.