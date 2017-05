Hoy vence plazo para primer beneficio a morosos que quieran reducir pago de intereses y sanciones

Así lo dijo el Concejal Roger Carrillo Campo del Partido Conservador, autor del Acuerdo Transitorio que otorga beneficios a los contribuyentes morosos con el Distrito, que quieran ponerse al día.



El cabildante resaltó que durante todo el mes y hasta hoy durante todo el día, los morosos podrán beneficiarse“En el concejo le he cumplido a los bogotanos, no es un premio a los que no pagan, es un incentivo a quienes quieren pero no han podido pagar, para todos aquellos que por diferentes razones, tienen dificultades para el pago de sus impuestos del año 2014 y anteriores, así, reciben descuentos especiales de hasta el 60%.

El conservador además recordó, que desde mañana y hasta el 31 de Octubre , tendrán un segundo plazo, pero esta vez con el 40% , de esta manera se benefician los ciudadanos y el distrito, ya que percibirá dineros de difícil recaudo, que pueden servir para ejecutar proyectos de infraestructura “ Son 127.661 los contribuyentes que tienen deudas cobrables del año 2014 y años anteriores por una suma de, $ 474.963 millones de impuestos, $ 653.345 millones en sanciones y $ 805.137 millones el saldo en intereses, según datos de la Secretaría de Hacienda, así que de lograrse el recaudo grandes serían los beneficios puesto que estos rubros pueden destinarse a algunos sectores de la población que los requiere, el ejemplo más claro son los $ 240.000 millones recaudados en el 2015 por los incentivos tributarios de ese año, contra $92.836 millones de la vigencia 2016”.

Por último el cabildante ratificó su compromiso para con la ciudad y sus habitantes y pidió a la Secretaría de Hacienda se haga la divulgación adecuada para que los contribuyentes tengan conocimiento a tiempo de este segundo beneficio.