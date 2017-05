‘La paz no tiene marcha atrás´, asevera el Presidente

El Presidente Juan Manuel Santos reafirmó hoy que “la paz no tiene marcha atrás” y señaló que aunque aquélla tenga enemigos, “aquí no hay vuelta atrás y vamos a seguir adelante”.

El Jefe de Estado, quien este miércoles puso en marcha la tercera etapa del programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos en la vereda Charras, municipio de San José del Guaviare, subrayó que esa iniciativa le cambiará la cara al país.

“La paz no tiene marcha atrás y este programa que estamos poniendo en marcha, este de la sustitución de cultivos, es uno de los muchos programas que le van a cambiar la fisionomía a este país para convertir este país en un país más equitativo, un país mejor educado, un país con mejor futuro”, afirmó

Explicó que el camino para firmar la paz y construirla fue difícil, y puso de presente que no obstante los enemigos de la paz se continuará hacia adelante.

“También hay enemigos de la paz, que no quieren la paz, uno no se imagina cómo es posible que una persona, un ser humano no quiera la paz, pues sí, hay gente que no quiere la paz, pues a pesar de ellos, vamos a seguir adelante y no nos vamos a dejar debilitar”, sostuvo.

Aseguró que cada vez que haya un obstáculo “nos vamos a llenar de más entusiasmo, de más valor, para consolidar esta paz”.

Destacó que todo aquel que intente “hacer trizas” el Acuerdo de paz se expondrá a caer en el ridículo.

“Y que al cabo de muy poco tiempo, al final de este año, cualquier persona que se atreva a decir que va a hacer trizas los Acuerdos de Paz, se convierta en un hazme reír, haciendo el ridículo, porque este proceso va a ser irreversible, y ustedes se van encargar de que esto sea irreversible”, señaló.

Por último, el Jefe del Estado dijo que el programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos es el gran legado para las próximas generaciones.