Anuncian dos días de paro en Asonal Judicial en apoyo a centrales obreras

Este jueves el Presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, señaló que el gremio acogerá las convocatorias de las centrales obreras, por lo que se decretó un paro de los trabajadores de esta rama para los días 6 y 7 de junio próximos.

Asonal apoyará las protestas porque el gobierno manifestó no tener recursos adicionales a los necesarios para efectuar el incremento salarial correspondiente al año 2017.

El gremio dijo que: “Atendemos esta orden de paro porque según el gobierno no hay plata para el incremento salarial, no hay plata para el aumento en la planta de personal, y tampoco se atiende lo de los ascensos en los funcionarios de la rama judicial, además de otros puntos que aún no se definen pero continuamos en las mesas de negociación”.

Y agregó Machado que el incremento salarial para los empleados estatales tiene que ser superior a lo que propuso el gobierno, y que las mesas de negociación deben atender los temas de centros de servicio que son obsoletos en los juzgados, además de los ascensos para los funcionarios de carrera judicial que ya no se aplican según los sindicalizados.