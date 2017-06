El caso Odebrecht: Fiscalía sigue adelante proceso contra campañas presidenciales de Santos y Zuluaga

–La Fiscalía General de la Nación anunció nuevas decisiones en torno al proceso contra las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga por el supuesto ingreso de dineros de la controvertida firma brasileña Odebrecht. Al efecto, entre otras cosas, informó que llamó a interrogatorio a los auditores internos de las dos organizaciones electorales.

El jefe del organismo judicial, Néstor Humberto Martínez Neira, notificó además que en desarrollo de la investigación que adelanta la Fiscalía por la financiación de las campañas presidenciales de los años 2010 y 2014, los fiscales de conocimiento han dispuesto la compulsa de copias al Consejo Nacional Electoral de los documentos que soportan las transferencias que evidencian la asunción de gastos de las dos campañas presidenciales del año 2014 por parte de Odebrecht.

Se trata de las órdenes de transferencia bancaria por virtud de las cuales se asumieron gastos de dichas campañas, mediante giros efectuados por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrech, indicó Martínez Neira en un comunicado

Así mismo, resaltó que se ordenó remitir a dicho Consejo la declaración ante la Fiscalía del señor Eleuberto Antonio Martorelli, recibida en la ciudad de Sao Paulo relacionada con estos hechos.

De igual manera, como complemento del acervo probatorio recaudado, en el curso de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por este tema se ha dispuesto llamar a diligencia de interrogatorio a las siguientes personas:

C.P. Araceli Rojas, en su condición de Auditora Interna de la Campaña Presidencial 2010 del Dr. Juan Manuel Santos Calderón por el Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la U, y Auditora Interna de la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014 – 2018.

C.P. Víctor Manuel Poveda Poveda, Auditor Interno de la Campaña Presidencial del candidato Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático “Mano Firme Corazón Grande”.

A popósito del tema, el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, confirmó este miércoles que la constructora brasileña pagó alrededor de un millón de dólares para la elaboración de una encuesta para la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014 a través de la sociedad panameña Paddington vinculada a la empresa Sancho BBDO.

“La encuesta que yo pagué fue una encuesta de opinión por un millón de dólares que pagué a una empresa llamado Paddington (…) entendía que era para la campaña del presidente Santos”, aseguró Martorelli en una declaración ante la Procuraduría General de la Nación, según audios publicados por Blu Radio.

El exdirectivo de Odebrecht en Colombia también confirmó el pago de 1,6 millones de dólares al publicista brasileño Duda Mendonça, que trabajó para la campaña del candidato del partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.

Sobre ese dinero, destacó que le fue entregado de manera directa a Mendonça y no a ningún intermediario.

Tras la revelación de los audios con la declaración de Martorelli, el procurador Fernando Carrillo lamentó este hecho y aseguró que no sabía cuál era el origen de esta filtración.

“No sabemos qué origen tiene la filtración. Queremos especificar que esa grabación le fue entregada, como era nuestra obligación, al Consejo Nacional Electoral para los efectos electorales; a la Fiscalía General de la Nación para los efectos penales, a la Corte Suprema de Justicia por la investigación que se adelanta allí y a todos los sujetos procesales”, precisó Carrillo.

Con relación al denominado caso Odebrecht, además del proceso contra las campañas presidenciales del 2010 y 2014, el Fiscal Martínez Neira hizo además los siguientes anuncios en el comunicado:

1. COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL DE BRASIL

En la mañana de hoy, se recibió en esta Fiscalía una comunicación suscrita por el Sr. Procurador General de Brasil, Sr. Rodrigo Janot, en la cual pone de presente la terminación del plazo de confidencialidad el día 1° de junio de 2017, respecto de los acuerdos de colaboración suscritos entre la autoridad brasilera y personas relacionadas con la compañía ODEBRECHT.

A su turno, informa el Sr. Procurador General de Brasil que ha efectuado una solicitud formal al Supremo Tribunal Federal de Brasil de suspender la confidencialidad de las declaraciones y documentos relacionados con otros países diferentes de Brasil y que hagan parte de la colaboración de la empresa con las autoridades de ese país. No obstante, manifiesta que a partir del 1° de junio 2017, fecha a partir de la cual se haría posible compartir pruebas con otros países, se mantenga la confidencialidad de dichas declaraciones y pruebas a efectos de efectuar perjuicios a las investigaciones que adelantan las autoridades de ese país.

Lo anterior pone de presente, una vez más, que las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en este caso se han adelantado hasta la fecha sin que se hayan recibido pruebas provenientes de las investigaciones adelantadas por las autoridades de Brasil o del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La investigación adelantada por la FISCALÍA se ha llevado a cabo solamente a partir de indagaciones e iniciativas probatorias propias.

Vale la pena indicar que desde el 10 de mayo de 2017, y anticipando el vencimiento de la fecha en la cual se haría posible compartir pruebas por parte de las autoridades brasileras, los fiscales de conocimiento de Colombia oficiaron a las autoridades de Brasil solicitando formalmente copia de las pruebas relacionadas con Colombia y que obren en dicha jurisdicción. En el día de hoy se ha dispuesto reiterar esta solicitud a efectos de recibir tales elementos materiales probatorios con arreglo a la comunicación recibida.

2. ADJUDICACIÓN CONTRATO RUTA DEL SOL II

2.1. IMPUTACIÓN A JOSÉ ELIAS MELO ACOSTA

Con ocasión de las investigaciones que se desarrollan por los actos de corrupción relacionados con la adjudicación del contrato Ruta del Sol II, el día 5 de julio de 2017 se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del Sr. José Elías Melo Acosta, en la cual se le imputarán los delitos de cohecho por dar y ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

2.2. GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES

Para el día 18 de agosto de 2017 se tiene prevista la realización de la audiencia de acusación con allanamiento a cargos por los delitos que le fueran imputados y por los cuales aceptó cargos el Sr. Gabriel Ignacio García Morales, ex Viceministro de Transporte y ex Director del INCO.

2.3. ENRIQUE GHISAYS Y EDUARDO GHISAYS MANZUR

En el caso del Sr. Enrique Ghisays Manzur se tiene programada para el día 5 de junio de 2017 la audiencia de acusación con allanamiento a cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

En lo que respecta al Sr. Eduardo Ghisays Manzur, la audiencia de imputación de cargos por el delito de lavado de activos se llevará a cabo el día 9 de junio de 2017.

2.4. MIGUEL PEÑALOSA

En relación al ex consejero presidencial Miguel Peñalosa y a propósito de la irregular adjudicación de la Ruta del Sol II, la fiscal del caso ha dispuesto citarlo a diligencia de ampliación de interrogatorio para el día 12 de junio de 2017.

3. ADICIÓN CONTRACTUAL DE LA VÍA OCAÑA – GAMARRA

3.1. MEDIDA DE ASEGURAMIENTO JUAN SEBASTIÁN CORREA ECHEVERRY

En el día de hoy, el Juez 37 de control de garantías de Bogotá, decretó la medida de aseguramiento privativa de la libertad al Sr. Juan Sebastián Correa Echeverry, ex funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, y quien se encontraba vinculado a dicha institución en la época en la que se tramitó la adición de la Concesión Ruta del Sol II al incluirse el trayecto Ocaña – Gamarra.

La mencionada medida de aseguramiento deberá ser cumplida en la cárcel La Modelo. Al Sr. Correa Echeverry la Fiscalía le imputó los delitos de tráfico de influencias, falso testimonio y amenaza a testigo.

3.2. NUEVA IMPUTACIÓN A OTTO NICOLÁS BULA BULA

Producto de los avances de la investigación relacionada con la participación del Sr. Otto Nicolás Bula Bula en el proceso de la adición contractual de la Ruta Ocaña Gamarra, se dispuso efectuar una nueva imputación al Sr. Bula Bula por el delito de tráfico de influencias.

3.3. TRAZABILIDAD DE LOS 4,6 MILLONES DE DÓLARES

Frente al manejo y destino de los US$4,6 millones de dólares pagados por ODEBRECHT relacionados con la adición contractual de la ruta Ocaña Gamarra, la investigación de la Fiscalía logró establecer las personas que adelantaron intermediación respecto de la suma de US$512.000 dólares los cuales fueron entregados en efectivo en Colombia.

La mencionada suma de dinero fue transferida por compañías off-shore controladas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de ODEBRECHT a las sociedades panameñas HELICONTINENTE S.A. y COAST HELICOPTER INC con cuentas bancarias en Panamá. Con el objeto de no dejar rastro de la transacción y evadiendo los canales regulares para las transferencias financieras, el controlante de las sociedades y cuentas en Panamá transfirió parte de dichos recursos a otras jurisdicciones. No obstante, en relación con la recepción de los US$512.000 de las compañías de ODEBRECHT, el intermediario entregó posteriormente dinero en efectivo en Colombia equivalente a una cifra cercana a los US$512.000 recibidos de ODEBRECHT.

Esta conducta es una clara tipología de lavado de activos la cual abusa del sistema financiero internacional para hacer más difícil el trabajo de las autoridades.

Las personas involucradas en estos hechos han sido objeto de medida de aseguramiento y en el día de hoy se le imputó el delito de lavado de activos al Sr. CESAR HERNÁNDEZ.

No obstante las maniobras intencionales para ocultar la trazabilidad y destino final de los recursos girados por ODEBRECHT relacionados con la adición de la ruta OCAÑA – GAMARRA, la Fiscalía General de la Nación continua obteniendo cooperación nacional e internacional para encontrar los destinatarios finales de los mencionados recursos.

En desarrollo de esta investigación debemos destacar una vez más la continua colaboración de la Procuraduría General de Panamá, liderada por la Lic. Kenia Porcell Díaz, a quien reiteramos nuestra gratitud y compromiso en esta lucha contra la corrupción transnacional.

4. NUEVAS COMPULSAS DE COPIAS

En el marco de las diligencias adelantadas por los fiscales de conocimiento dentro de las investigaciones por este caso, se advirtieron manifestaciones respecto a personas que gozan de fuero constitucional. Por esta razón, se ha dispuesto la compulsa de copias de elementos materiales probatorios ante la Honorable Corte Suprema de Justicia para que en el marco de su competencia se investiguen las conductas de dichas personas por su presunta participación en el trámite del Otrosí No. 6 al Contrato de Concesión de la Ruta del Sol II.

5. INVESTIGACIÓN CONTRATO TUNJUELO-CANOAS

En el marco de la investigación relacionada con la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas, el fiscal del caso imputará cargos a las siguientes personas:

Samuel Moreno Rojas, ex Alcalde de Bogotá, por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Orlando Fajardo Castillo por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar y ofrecer.

Jaime Buenaventura Quintero Sagre por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

La audiencia de imputación de cargos a estas personas fue programada para el próximo 31 de agosto de 2017.

6. INVESTIGACIÓN CRÉDITO BANCO AGRARIO

En el caso de las irregularidades en el crédito a “NAVELENA” por parte del Banco Agrario, el pasado 22 de mayo se realizó audiencia de formulación de imputación de cargos a los siguientes funcionarios del Banco: Mónica Santamaría, Hernando Gómez Vargas, Juan Carlos Orjuela y Alejandro Jiménez por el delito de administración desleal.

La audiencia para formulación de imputación de cargos por el mismo delito a las señoras Marcela Ferrán e Irliana Barahona, Vicepresidente de Crédito y Cartera del Banco y Gerente de Crédito y Cartera (e) del Banco Agrario para la época de los hechos. Se llevará a cabo el próximo 12 de junio de 2017 a las 9 a.m.