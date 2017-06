“Es imperiosa una política pública, criminal y penitenciaria para la sociedad del siglo XXI”: Fiscal General

Este jueves el Fiscal General Néstor Humberto Martínez indicó que se debe racionalizar el Derecho Penal, durante su intervención en el Congreso Internacional de Política Penitenciaria y Carcelaria, organizado por la Procuraduría General de la Nación.

“Llegó el momento, si queremos tener una buena política penitenciaria, una política penitenciaria eficaz, de introducir el análisis en la perspectiva de la racionalización del Derecho Penal”, afirmó el jefe del ente acusador al referirse a la urgencia de replantear la tendencia a criminalizar la vida social.

Según afirmó, casi el 15% de las investigaciones realizadas por la Fiscalía se dedican a temas, que de acuerdo con el alto funcionario, deben ser reevaluados a fin de verificar si efectivamente deben constituirse como delitos.

A razón de ello, anunció que el próximo 20 de julio radicará un proyecto de ley, producto del trabajo conjunto que se adelanta con diferentes entidades de la Rama Judicial, y en el que se analizan los diferentes tipos penales.

La inasistencia alimentaria, el daño en bien ajeno, el giro de cheques sin provisión de fondos son algunas de las conductas a partir de las cuales el Fiscal Martínez Neira presentó ciertas inquietudes.

No obstante, el Fiscal General fue enfático frente al tratamiento que se debe dar a aquellas conductas que representen un alto grado de lesividad para la sociedad. De ahí que reiterara sus cuestionamientos a propósito de las propuestas de beneficios como medidas para tratar de aliviar la crisis penitenciara: “El daño que se le causa a la sociedad es distinto entre una y otra conducta; luego los beneficios no pueden ser los mismos. ¿Cómo puede ser que se proponga reducir en un 20% las penas para todos los delitos por igual? Es no puede ser posible”.

Finalmente, hizo un llamado para constituir de forma consensuada una política pública, criminal y penitenciaria de carácter integral y coherente que responda las necesidades de una sociedad del siglo XXI. “Tenemos aplazada la decisión del tema carcelario. Ese tema no está en las prioridades de la política. Llegó el momento de priorizarlo, definitivamente”, señaló.