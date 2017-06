Senado eligió a Diana Fajardo como nueva magistrada de la Corte Constitucional

–Por 48 votos, la plenaria del Senado eligió este jueves a Diana Fajardo Rivera como nueva magistrada de la Corte Constitucional en remplazo de Luis Ernesto Vargas Silva.

La elección estuvo precedida por el debate que suscitó el senador Armando Benedetti, tras asegurar que era muy preponderante que se eligiera a Fajardo Rivera para evitar que las Farc se apartaran del proceso de paz.

“Sin Diana Fajardo está en riesgo latente la paz”, sostuvo el congresista, quien además dijo:”El próximo jueves están en vilo la democracia y el proceso de paz porque si el Senado no elige a la doctora Diana Fajardo, las Farc se van a tener que parar de la mesa porque el Estado les incumplió”.

Frente a las reacciones que provocaron sus declaraciones, Bennedetti señaló:

“No puede ser que estar a favor de la paz en Colombia sea sinónimo de estar con las Farc…esta elección vuelve a enfrentar al Sí y al No”.

Ahora, luego de la decisión de la plenaria del Senado Benedetti publicó un video en su cuenta en Twitter, diciendo que era “la imagen del día…” en la que aparece abrazando y besando a la nueva magistrada Diana Fajardo y complementariamente reseñó: “Gracias a ella se va a mantener el artículo 22 de la Constitución (PAZ)”.

El hecho es que a la Corte Constitucional le corresponde revisar, avalar o tumbar– si ni se ajustan a la Carta Magna–, todas las normas aprobadas por el Congreso y los decretos con fuerza de ley que expida el presidente de la República para implementar el acuerdo del fin del conflicto firmado con las Farc.

Diana Fajardo recibió el voto de 48 senadores, mientras que los otros dos ternados, Álvaro Motta logró 43 y Alejandro Ramelli, 3, de acuerdo con el resultado anunciado por la comisión escrutadora que estuvo conformada por los senadores; Honorio Henríquez (Centro Democrático), Juan Manuel Corzo (Partido Conservador), Claudia López (Alianza Verde), Teresita García (Opción Ciudadana), Horacio Serpa (Partido Liberal) y José David Name Cardozo (Partido de la U).

Al aceptar la elección, Diana Fajardo expresó ante la plenaria del Senado: “Agradezco toda la acogida que me dieron desde el momento que me postulé. Me siento muy satisfecha. Mi hoja de vida es una garantía, donde me comprometo a defender la Constitución”.

Igualmente, la electa magistrada compartió una frase de su hijo “mientras el miedo sea el motor de tus acciones, siempre estarás equivocada”.

Diana Constanza Fajardo Rivera, es abogada y politóloga con especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de Los Andes, cuenta con amplia experiencia en el sector público.

Se desempeñó como directora de Políticas y Estrategias en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entre 2009 y 2013 fungió como Magistrada Auxiliar en la Corte Constitucional.