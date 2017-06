Este viernes el británico Ed Sheeran se presentará esta noche en el Parque Simón Bolívar

Esta noche Ed Sheeran ofrecerá un concierto en Bogotá en el marco de la gira que promociona su nuevo trabajo discográfico, “÷”, que incluye “Shape of You” y “Castle on the Hill”.

El concierto se llevará acabo en el Parque Simón Bolívar en Bogotá y antes de que Ed Sheeran se suba al escenario ya habrán cantado los músicos Antonio Lulic (de Inglaterra) y Sebastián Yatra de Colombia.

Se abren a las 3 de la tarde y el primero en cantar será Sebastián Yatra, quien se subirá al escenario a las 6 de la tarde.

A las 7 de la noche, el turno es para el invitado internacional Antonio Lulic. Está previsto que Ed Sheeran comience su presentación a las 8 de la noche.

Los asistentes podrán contar con servicio de comidas y bebidas, puntos de encuentro, hidratación, atención médica e información.

Cabe mencionar que no se permitirá ingreso de cámaras de video o grabadoras de audio de ningún tipo, ni cámaras fotográficas profesionales (lente intercambiable), o selfie sticks.