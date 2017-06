Hombres armados asaltaron ocho apartamentos y dos carros en el sur de Bogotá

Durante la noche del jueves fueron robados ocho apartamentos y dos vehículos en el barrio Santa Matilde, de la localidad de Puente Aranda, en el sur de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, el robo fue cometido en un bloque de diez apartamentos cuando varios hombres llegaron al lugar, ingresaron a las viviendas y amarraron a los residentes.

Las víctimas del robo aseguran que el grupo de ladrones amordasaron hasta los niños del bloque de apartamentos.Dos apartamentos no fueron robados porque estaban desocupados.

“Hay mucha inseguridad en el sector porque estamos muy pegados a la avenida. Llegué más o menos a las 9 de la noche y muchos salieron gritando que los habían atracado”, comentó a Blu Radio una persona que llegó al edificio luego del asalto.

Otra de las víctimas narró que cuando su hijo llegó a su casa, alrededor de las ocho de la noche, fue encañonado y obligado a entregar las llaves del apartamento.

“Alcancé a ver a tres tipos, me encañonaron, me pidieron las llaves de mi apartamento, me amordazaron y me metieron con otras personas que ya estaban amarradas”, le relató a Citynoticias una de las víctimas.

Los delincuentes se llevaron pertenencias de ocho apartamentos y dos carros y escaparon en un vehículo que los esperaba.