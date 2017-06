Real Madrid y Juventus, preparados para disputar la gran final de la Liga de Campeones

Real Madrid y Juventus, dos de los mejores clubes europeos de fútbol, se juegan el sábado en uno de los templos del rugby, el Millennium Stadium de la ciudad galesa de Cardiff, la final de la Liga de Campeones sin claro favorito.

Tanto Real Madrid como Juventus han ganado esta temporada dos de las ligas más potentes del continente, por lo que llegan en plena forma. En el caso del equipo turinés, si gana en Cardiff, conseguiría el triplete, al haberse llevado también la Copa de Italia, con lo que se convertiría en el noveno equipo que lo logra.

El Real Madrid, por su parte, pese a poseer el récord de títulos en la historia de la Liga de Campeones, con once, solo ha logrado en una ocasión el doblete Liga española-Champions, y fue en 1958, por lo que se ha pasado 59 años sin repetir esa hazaña.

“En la final no hay favorito, es 50-50. Se dice que la Juventus defiende mejor, que el Real Madrid ataca mejor, pero no tiene nada que ver, una final la tienes que jugar, no creo que haya mucha diferencia entre el Real Madrid y la Juve”, afirmó el técnico del equipo blanco Zinedine Zidane, que se enfrenta al que fue su club como jugador en los noventa.

El Real Madrid acude con un Cristiano Ronaldo en forma y motivado para sumar méritos en busca de su quinto Balón de Oro, acompañado de lugartenientes como Karim Benzena, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Sergio Ramos, Marcelo y Keylor Navas.