Régimen de Maduro convoca a 5 países para acompañar proceso de diálogo con la oposición

— El gobierno venezolano llamó en las últimas horas a sus homólogos de Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Uruguay y San Vicente y las Granadinas, a acompañar el proceso de diálogo en el país entre el ejecutivo nacional y la oposición.

“Vamos a convocar, de inmediato, al grupo de los cinco países que han aceptado ayudar en el proceso de diálogo en Venezuela. A Nicaragua, El Salvador, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y Uruguay”, señaló la canciller.

En el pronunciamiento ofrecido en la sede de la Cancillería, en Caracas, Rodríguez resaltó que esto permitirá dar un reimpulso al proceso de diálogo, invitación a la cual se sumaron el año pasado partidos de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que durante 2017 ha sido rechazada por ese mismo sector político.

“Son países que fueron acordados y anunciados en el marco de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”, dijo la ministra.

En mayo pasado, estos cinco países latinoamericanos pertenecientes a la Celac fueron invitados por Venezuela a ser parte del diálogo, con lo cual se amplió el grupo de acompañantes.

Ya este proceso cuenta con el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), El Vaticano y los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Leonel Fernández, de República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá.

Mentiras de la oposición no calan

La canciller se refirió a la sesión de este miércoles en la Organización de Estado Americanos (OEA), en la que no prosperó un acuerdo de condena al país. “Quienes buscaban tutelar a Venezuela con la alianza de los violentos opositores lo que obtuvieron fue un no consenso, porque no hay reconocimiento a las mentiras que este grupo pretende sostener sobre Venezuela”, indicó.

“Hay una simbiosis muy estrecha entre la violencia que ejerce la oposición y las actuaciones de este grupo de intervencionistas en la OEA. Se retroalimenta. Ayer (miércoles) vimos cómo curiosamente desataron su furia como no lo habíamos visto en los días anteriores, porque necesitaban retroalimentar a esas caras (de los cancilleres) derrotadas por el mandato impuesto desde Estados Unidos, y veíamos cómo al mismo tiempo exhibían la violencia en una parte de la pantalla y en la otra parte la reunión de cancilleres”, expresó.

Añadió que “hay una clara, pero muy clara, coherencia y coincidencia entre el discurso de la oposición venezolana y lo que llevó ayer al llamadoGgrupo de los 15, que es un grupo en el marco de la OEA marcado por la intolerancia, un grupo sordo y ciego sobre Venezuela”, agregó.

La canciller acudirá a la nueva reunión de cancilleres de la OEA, en México, a desarrollarse entre el 19 y 21 de junio. “Llegaremos a Cancún con los pueblos de la Patria Grande a defender los verdaderos intereses de América Latina y el Caribe y a defender algo a lo que jamás estaremos dispuestos a renunciar, que es la soberanía e independencia de Venezuela”, destacó.

De igual modo, reiteró que el retiro del país de la instancia se mantiene. “Este proceso lleva dos años y en ese proceso del desprendimiento administrativo de la organización, Venezuela ejerce los derechos de nuestra patria”, detalló, y agregó que el país no reconoce ningún tipo de decisión que surja del marco de la Organización, pero sí ejercerá su derecho a la defensa.