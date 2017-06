Se calienta final de Champions: Dani Alves dice que Madrid ganó final de 1998 con gol en fuera de lugar

El lateral derecho brasileño de la Juventus de Turín y exjugador del Barcelona, Dani Alves, señaló este viernes en la rueda de prensa previa a la final de Liga de Campeones entre su equipo y el Real Madrid en Cardiff, que el equipo blanco ganó la final de 1998 entre ambos con un gol en fuera de juego.

Hace 19 años, en Ámsterdam, el Real Madrid ganaba la séptima Copa de Europa por 1-0, con un tanto del montenegrino Pedja Mijatovic.

La respuesta llegó cuando un periodista le comentó que Dani Alves podría ser el primer jugador en lograr tres tripletes en su carrera, tras los dos ganados con el Barcelona.

“Es un dato para acojonar a ellos“, dijo bromeando.

“Esos números pueden hacer que no sea solo todo favoritismo para ellos y pueda ser un toque de atención en ese aspecto. Pero no es un enfrentamiento de Dani Alves contra el Real Madrid. La Juventus tiene una espina clavada porque hace 20 años que no gana esta competición (la última fue en 1996). Y que por un gol en fuera juego, dicen, el Real Madrid ganó (la final de 1998)“, añadió.

“Hay que dar la vuelta a esa situación, a esa historia. Algún resbalón puede tener el Real Madrid y vamos a intentar que ese resbalón llegue el sábado. Hay que ir con respeto pero sin miedo. Con la ambición y las ganas de quien tiene hambre y ver un plato ahí delante“, señaló. Con AFP