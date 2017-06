ANDI llama la atención sobre manejo y cuidado de cilindros de gas

La Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) reitera a la comunidad la importancia del buen manejo, cuidado y control social en sus zonas de residencia o trabajo, frente a situaciones sospechosas o irregulares donde existan cilindros de gas de por medio.

El llamado de la Directora de la Cámara, Ingrid Reyes, se genera a raíz de los recientes sucesos ocurridos en las localidades de Suba y Kennedy en Bogotá, y en otras ciudades como Medellín, donde cilindros de oxígeno e hidrógeno han explotado como consecuencia de una inadecuada tenencia, manipulación o mantenimiento, generando daños en los bienes y en las personas, e incluso su muerte.

“Un cilindro de gas industrial o medicinal no es peligroso por sí mismo, siempre que sea correctamente manipulado y sea sujeto de mantenimiento periódico por parte de su propietario. Teniendo en cuenta las altas presiones que se contienen en un cilindro, y las diferentes clases de gas, cualquier descuido puede convertirse en incidente, incluso mortal”, aseguró la Directora.

Es por esto que la ANDI, desde su Cámara de Gases Industriales y Medicinales, invita a la ciudadanía a consultar la Campaña No Te ExponGAS, donde se indican los cuidados que deben tenerse de quien, por temas de salud o de trabajo, tenga contacto con un cilindro de gas, resaltando el especial cuidado con aquellos cilindros y globos inflados con aparente helio, pues muchas personas inescrupulosas utilizan hidrógeno de fabricación artesanal, que es un gas inflamable, en vez de helio que es el gas más seguro para esta actividad.

Recuerde siempre:

Adquirir su producto a un proveedor de gases de confianza y exigir su factura. Esto le garantizará un producto seguro y respaldo técnico de calidad.

En caso de adquirir helio en cilindros o globos inflados con este gas, exija que se le muestre el certificado del gas. Evite ser víctima del hidrógeno artesanal.

Exija que la válvula del cilindro esté sellada con un plástico termoencongible. Verifique que el nombre del proveedor esté tanto en el plástico como en el cilindro.

Verifique que la información del cilindro sea clara y no muestre rastros de haber sido limada o tachada. No reciba cilindros en mal estado o con contenido sin identificar.

Siga las instrucciones del sticker de seguridad del cilindro.

Mantenga el cilindro asegurado en posición vertical para que no se caiga o golpee, lejos de fuentes de calor y limpio de grasas o aceites.

No trate de traspasar gas de un cilindro a otro. Esta actividad es muy peligrosa y puede resultar en incendios o explosiones.

Esté siempre alerta de actividades que sus vecinos realicen con cilindros, y denúncielo a la autoridad más cercana. ¡La seguridad es responsabilidad de todos!