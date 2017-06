Desarticulada estructura delincuencial “las gatas” dedicada a cobrar giros extorsivos mediante modalidad carcelaria

En el marco de la Estrategia Integral contra la Extorsión EICEX, unidades del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Metropolitana de Pereira en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, tras un arduo y continuo proceso investigativo lograron en las últimas horas la desarticulación de una organización delincuencial denominada “las gatas” dedicada a cobrar giros extorsivos producto de extorsiones mediante modalidades carcelarias.

En el mes de agosto del año 2015, se da inicio a un proceso investigativo por parte del grupo Gaula de la Policía Nacional, logrando identificar un grupo de delincuencia común organizada denominado “las gatas”, responsable de realizar cobros de dineros a través de diferentes empresas de giros a nivel nacional, los cuales eran producto de extorsiones en la modalidad carcelaria “suplantación de autoridad” e “integrantes de grupos al margen de la ley”.

De esta manera, los suscritos funcionarios llevaron a cabo la recolección de suficiente material probatorio consistente en fuentes humanas, inspecciones judiciales, cotejos dactilares y triangulación de llamadas, logrando detectar el accionar de esta organización en diferentes ciudades del territorio nacional, además se logra establecer los movimientos de dinero producto de extorsión al interior de la organización y la afectación al patrimonio económico del que fueron sus víctimas.

Igualmente se logró identificar su modus operandi y comprobar técnicamente que las llamadas extorsivas realizadas a las víctimas fueron originadas desde el centro penitenciario “La Pola”, ubicado en el municipio de Guaduas (Cundinamarca). Siendo liderado por un hombre apodado como “yiyo”, quien se encuentra recluido en este centro penitenciario pagando una condena por el delito de hurto calificado y agravado, siendo este el responsable de realizar las extorsiones y encargado de coordinar el cobro de dineros producto del ilícito, así mismo era el que ordenaba como se distribuía el dinero dentro de la organización delincuencial.

Dentro del proceso investigativo se pudo conocer que esta organización habría manejado más de 852 millones de pesos, de los cuales 42 millones serían producto de las extorsiones realizadas en la capital risaraldense.

De esta manera, se logró recopilar todos los elementos materiales probatorios y evidencias físicas, las cuales fueron soportadas por la Fiscalía General de la Nación ante un Juez Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira, emitiendo las órdenes de captura de las personas inmersas en dicha actividad delincuencial por el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. Logrando así en las últimas horas mediante una operación de manera simultanea ejecutada en la capital risaraldense y en los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Atlántico y Valle del Cauca, la captura mediante orden judicial de 14 mujeres y un hombre, integrantes de esta extinta estructura delincuencial denominada “las gatas”, constituida en su mayoría por mujeres quienes serían las responsables de coordinar, distribuir y generar mayor flujo de transacciones de dinero, evadiendo más fácilmente la acción de las autoridades; así mismo le fueron imputados cargos a su máximo cabecilla “yiyo” al interior del establecimiento carcelario en donde se encuentra recluido.

La banda delincuencial “las gatas” delinquía de la siguiente manera: Modalidades extorsivas mediante modalidades carcelarias.

El extorsionista mediante llamadas telefónicas se hace pasar por un supuesto sobrino de la víctima, manifestándole que se encuentra detenido en un puesto de control por llevar en un vehículo de un amigo, droga y armamento, etc. En ese momento ingresa el segundo extorsionista quien se hace pasar como miembro de la policía en los grados de coronel, sargento, patrulleros, etc. Quien le exige a su víctima a cambio de no judicializar al supuesto familiar, grandes sumas de dinero, ya que por estos delitos podría pagar una pena de más 10 años de prisión. Llevando así a la víctima al desespero, nerviosismo y confusión, con el propósito de llegar a una exigencia económica, con el fin de no ver a sus familiares en problemas judiciales.

Otra de las modalidades de la extorsión carcelaria, es donde los extorsionistas se identifican como integrantes de grupos al margen de la ley, los cuales exigen a sus víctimas material de intendencia como: uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, medicamentos de venta restringida por el estado y munición de guerra, como estos elementos son de difícil consecución por las víctimas, es en este momento donde el extorsionista le exige dinero en efectivo, el cual oscila entre tres y seis millones de pesos, manifestándoles de no acceder a sus pretensiones atentarán contra su integridad física y la de sus familiares.

Este modus operandi afecta el patrimonio económico de cada una de sus víctimas, quienes en algunos casos se han visto obligados a realizar grandes préstamos de dinero con el fin pagar la suma exigida por los extorsionistas.

La Policía Metropolitana de Pereira recuerda a la ciudadanía, en caso de recibir una llamada de carácter extorsivo, conserve la calma, escuche cuidadosamente lo que le dice el extorsionista, no se comprometa con nada. Una vez termine la llamada comuníquese inmediatamente con el Gaula de la Policía Nacional a la Línea gratuita 165 o 123 para tomar medidas correspondientes y poder actuar de forma oportuna y evitar que la comunidad en general, siga siendo víctima de los delincuentes. “Yo No Pago Yo Denuncio”.