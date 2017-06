Cristiano Ronaldo será la portada del juego FIFA 2018

Loterias

Resultados de loterías y chances del 4 de junio en Colombia:

DORADO

1141

SUPER ASTRO LUNA:

5464 – Signo Acuario

CHONTICO:

Día 0018 – Noche 9025

PAISITA:

Día 6227 – Noche 9567

CAFETERITO:

2847

PIJAO:

4459

CASH THREE:

Día 371 – Noche 228

PLAY FOUR:

Día 8957 – Noche 7094

EVENING:

1215

WIN FOUR:

5780

SAMAN:

4675

SINUANO:

Día 6088 – Noche 2785

CULONA:

2265

CARIBEÑA:

Dia 6385 – Noche 5831

MOTILÓN:

1362

LA BOLITA

9728

LA FANTÁSTICA:

8709

RESULTADOS DEL SÁBADO 3 DE JUNIO

Baloto 03 – 26 – 33 – 34 – 38 – 16

Revancha 08 – 10 – 19 – 22 – 30 – 03

Boyacá 8230 – Serie 025

Cauca 2016 – Serie 118

