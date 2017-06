Inteligencia rusa trató de “hackear” el sistema electoral de EE.UU

–La inteligencia militar rusa ejecutó al menos un ataque cibernético a un proveedor de software de votación de Estados Unidos días antes de los comicios presidenciales de 2016, según un informe clasificado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) que difundió en Internet la publicación digital The Intercept.

El citado portal reseña que el hackers envió correos electrónicos a más de 100 funcionarios electorales locales apenas unos días antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado con el propósito de robar información.

El informe indica que la piratería rusa pudo haber penetrado más en los sistemas de votación de Estados Unidos de lo que se sabía previamente, subraya The Intercept.

“El informe, de fecha 5 de mayo de 2017, es la cuenta del gobierno de Estados Unidos más detallada de la interferencia de Rusia en la elección que ha salido a la luz hasta ahora”, precisa el sitio web, especializado en asuntos de seguridad nacional.

También señala que la inteligencia militar rusa “ejecutó operaciones de ciberespionaje contra una compañía estadounidense en agosto de 2016 evidentemente para obtener información sobre programas informáticos relacionados con las elecciones y soluciones informáticas, de acuerdo con la información disponible en abril de 2017”.

Presumiblemente, los hackers utilizaron la información obtenida para crear una nueva cuenta de correo electrónico y lanzar una campaña de phishing contra organizaciones gubernamentales locales, según el informe.

“Al final, los actores enviaron correos electrónicos de prueba a dos cuentas inexistentes relacionadas de manera ostensible con la votación a distancia, supuestamente con el propósito de crear esas cuentas para simular servicios legítimos”, indica y agrega:

“La inteligencia rusa obtuvo y mantuvo el acceso a elementos de múltiples comisiones electorales estatales o locales de Estados Unidos”.

Finalmente indica que el Departamento de Seguridad Nacional “evalúa que los tipos de sistemas que los actores rusos atacaron o vulneraron no tuvieron nada que ver con el conteo de votos”.

La revelación del documento secreto coincidió con el arresto de Reality Leigh Winner, de 25 años, una contratista federal de Georgia, que fue acusada de recopilar, transmitir o perder información sobre defensa y enviarla a la prensa.

Los documentos de los tribunales en contra de Winner no identifican al medio que recibió la información, pero según The Washington Post, una persona familiarizada con el caso dijo que los documentos fueron entregados a The Intercept.