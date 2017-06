James ha tenido un año complicado: José Nestor Pékerman

El director de la Selección Colombia, José Nestor Pékerman, resaltó la importancia de disputar los juegos en territorio europeo contra España y Camerún,pensando en la próxima fecha de eliminatorias cuando visite a Venezuela y reciba a Brasil en Barranquilla.

Estos fueron los puntos más relevantes de la rueda de prensa del técnico argentino:

James Rodríguez y Juan Guiller Cuadrado: . Los dos que participaron de la final de la Champions llegaron en buena forma y por supuesto que siempre la motivación de llegar a la Selección es muy alta en ellos. La única dificultad es que llegaron un poco más tarde, pero anímicamente están muy bien. Siempre confiamos en ellos y los esperábamos para hacernos sentir cómodos y con ganas de poder participar de este partido. Lo que no hayan podido hacer en ese partido esperemos que lo hagan contra España.

La plantilla completa: Todos los jugadores que están acá tenemos la ilusión de que puedan hacer mucho por el fútbol de Colombia. Lo han hecho en otras oportunidades, hemos tenido momentos difíciles, porque no todos no han tenido las oportunidades de estar a plenitud, por situaciones específicas de cada uno.

Rotaciones. Con este calendario y las pocas posibilidades de partidos Fifa realmente son muy pocas. Todas las selecciones que están peleando los puestos de arriba no pueden hacer esto. Colombia es muy especial, pero no se puede probar así porque sí. Todas quieren ir al Mundial. No son fácil los cambios permanentes de futbolistas. No es que no se quieran ver jugadores, siempre es bueno que los futbolistas tengan oportunidades, pero sin olvidarse del objetivo de potenciar y consolidar un equipo y proyectarlo que es lo que tenemos con más urgencia.

Actualidad de James Rodríguez: James ha tenido claro que ha sido un año complicado, pero en este segundo semestre tuvo una gran superación, con ganas de combatir, sabiendo que el club tiene una alta exigencia. Él completó muchos partidos con buenas actuaciones y participó de la campaña. El tema de los minutos ya depende de lo que quiere el entrenador y no se puede cuestionar porque solo el DT sabe de sus necesidades y de las cualidades de sus jugadores. De acá a este espacio que hay a final de temporada debe ver qué posibilidades tiene él y su club. Será una decisión en común, importante. Ojalá que sea lo mejor.

Defensas: Quisiéramos trabajar con los cuatro defensas que convocamos, pero Yerry Mina llegó el lunes. Nos tocó trabajar con los otros y están muy bien. En lo futbolístico se les nota muy bien y no es fácil tomar la decisión. Sin duda que Zapata es el más experimentado, es el jugador que nos ha respondido muy bien. Entre Dávinson y Óscar miraremos mañana quién está mejor, sabiendo que hay un segundo partido.

Selección Española: “En lo futbolístico, España es uno de los países que mejor trabaja las divisiones inferiores y hoy en día están recogiendo estos frutos. Luis Aragonés y Vicente del Bosque hicieron maravillas con esta selección. Por eso nosotros no nos podemos comparar con todo esto. Hasta ahora estamos entrando en la alta competencia. Nuestra base es el crecimiento”.