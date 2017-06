Procuraduría abrirá indagación preliminar contra el subsecretario Saúl Cruz por fingir agresión

La Procuraduría General de la Nación abrirá indagación preliminar en contra del subsecretario del Senado, Saúl Cruz, por inculpar de un golpe en la cara a un equipo periodístico de Noticias Uno.

El Ministerio Público investigará la solicutud del presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien “dio traslado a la Procuraduría de las imágenes registradas en las cámaras de seguridad de los pasillos del Senado, donde aparece el subsecretario Cruz pegándose con la cámara del noticiero.

Por lo tanto, la Procuraduría le solicitó al medio de comunicación los videos grabados el jueves 1 de junio en las instalaciones del Senado y “llamará a declarar al periodista y su camarógrafo”.

El día de la supuesta agresión, el funcionario pidió la palabra en la plenaria para denunciar que un camarógrafo del noticiero lo había golpeado en varias ocasiones con el aparato.

“Iba al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias Uno y, como podrán ver, me han pegado en la cara. Yo no entiendo por qué si yo cumplo mi función, esto me tiene muy consternado”, indicó Lizcano.

Por su parte, el noticiero publicó los vídeos grabados con la cámara y un video de una cámara de seguridad que muestran el momento del incidente, en el que, según cuenta el noticiero, fue Cruz el que se abalanzó contra la cámara para golpearse y acusar al camarógrafo de agredirse.