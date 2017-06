Roban parte de la mayor colección de objetos de la “Guerra de las Galaxias”

Loterias

Resultados de loterías y chances del 5 de junio en Colombia:

Cundinamarca 7836 – Serie 038

Tolima 4888 – Serie 082

DORADO

Mañana 7052 – Tarde 0277

SUPER ASTRO SOL

7728 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

0191 – Signo Libra

CHONTICO:

Día 1731 – Noche 1915

PAISITA:

Día 5885 – Noche 2999

CAFETERITO:

Tarde 7544 – Noche 3465

PIJAO:

5750

CASH THREE:

Día 789 – Noche 508

PLAY FOUR:

Día 8179 – Noche 1798

EVENING:

1043

WIN FOUR:

7577

SAMAN:

9060

SINUANO:

Día 5744 – Noche 6475

CULONA:

3940

CARIBEÑA:

Dia 1029 – Noche 0476

MOTILÓN:

Tarde 5891 – Noche 4154

LA BOLITA

Día 0353 – Noche 3330

COLONO:

6649

LA FANTÁSTICA:

Día 3169 – Noche 7330