Cambio Radical denunció veto de las Farc a senador Germán Varón

El partido Cambio Radical expresó su inconformidad con el hecho que la guerrilla de las Farc quiera vetar al senador Germán Varón Cotrino como ponente de la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz.

Para el presidente de la colectividad, Jorge Enrique Vélez,el Gobierno debe tomar cartas en el asunto.

“Dicho veto resulta, no solo una afrenta contra el senador Varón Cotrino y Cambio Radical, sino en contra de la independencia y autonomía del Congreso de la República y de la democracia misma”, afirmó Vélez.

A lo anterior, agregó: “De cuando acá las Farc, que sigue siendo un grupo guerrillero y al marguen de la ley, tiene derecho a vetar a un senador de la República elegido legítimamente”.

Po su parte, el senador Germán Varón comentó que este veto que quiere imponerle la guerrilla no será obstáculo para seguir haciendo las observaciones respectivas a los proyectos tramitados por Fast Track.

“Yo no sé si las Farc me vean como un enemigo de la paz, lo que si es cierto es que no puede haber ningún tipo de veto de parte de un grupo que se supone que está en un proceso de paz con respecto a una persona que ha sido legítimamente elegida”, indicó el senador Varón.

De acuerdo con Varon, Cambio Radical ha hecho muchas observaciones sobre la implementación de los acuerdos de paz y las seguirá haciendo con el fin de que las leyes de paz no le vayan a hacer daño al país.