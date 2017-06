Nacieron los gemelos de George y Amal Clooney

Loterias

Resultados de loterías y chances del 6 de junio en Colombia:

Cruz Roja 7017 – Serie 113

Huila 1458 – Serie 093

DORADO

Mañana 2119 – Tarde 0501

SUPER ASTRO SOL

4508 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

0431 – Signo Géminis

CHONTICO:

Día 0024 – Noche 0296

PAISITA:

Día 1791 – Noche 4847

CAFETERITO:

Tarde 8218 – Noche 7719

PIJAO:

0908

CASH THREE:

Día 499 – Noche 652

PLAY FOUR:

Día 4926 – Noche 6813

EVENING:

9300

WIN FOUR:

8108

SAMAN:

1460

SINUANO:

Día 2380 – Noche 3797

CULONA:

2866

CARIBEÑA:

Dia 8764 – Noche 0145

MOTILÓN:

Tarde 4024 – Noche 1852

LA BOLITA

Día 8999 – Noche 9520

COLONO:

7289

LA FANTÁSTICA:

Día 8044 – Noche 3999