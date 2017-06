Autoridades reportan aumento de robos con escopolamina en Bogotá

En los últimos seis días, las autoridades reportaron el aumento de casos de robos por escopolamina en Bogotá y bajo la modalidad de ‘paseo millonario’.

La más reciente víctima fue un conductor de Uber de 41 años quien, al parecer, falleció por intoxicación con esta sustancia.

De igual forma, las autoridades no descartan que la reciente desaparición y posterior muerte del médico Fabián Herrera esté relacionada con el uso de escopolamina.

También un publicista de 28 años apareció en su casa luego de casi doce horas sin saberse nada de él. Según con las autoridades, salía de un cajero en el norte de Bogotá la noche del pasado miércoles donde se presume lo intoxicaron.

De acuerdo con su esposa, llegó casi doce horas después de estar desaparecido sin zapatos y sin recordar nada de lo ocurrido.

Esta misma semana, otro hombre se recupera del robo del que había sido víctima el día anterior. De acuerdo a sus declaraciones, también fue intoxicado.

“Yo me acuerdo hasta que me dieron la gaseosa, no me acuerdo cómo llegué a la casa”, manifestó.