Al menos 170 niños han muerto este año por enfermedades respiratorias

Así lo expresó el Instituto Nacional de Salud tras informar que durante el 2017 se han reportado 170 muertes en menores de 5 años por infección respiratoria aguda, por eso, el Ministerio de Salud llamó la atención para tener en cuenta las medidas de prevención y evitar consecuencias mayores en la salud pública.

El subdirector de Enfermedades Transmisibles del MinSalud, Diego Alejandro García, dijo que si bien la mortalidad en menores de 5 años este 2017 es menor a la presentada en la misma semana epidemiológica de 2016, se insiste en los cuidados y las medidas de prevención.

García señaló que: “En lo que llevamos del año se reportaron 170 fallecimientos de menores de 5 años como consecuencia de la IRA, en la misma semana del año pasado eran 208 las registradas. No obstante, al país arribaron 5,2 millones de dosis contra la influenza para contrarrestar el pico epidemiológico”.

Y recordó varias acciones a tener en cuenta para el cuidado en casa de los menores de 5 años con IRA:

– Brindar alimentos fraccionados y líquidos en pequeña cantidad

– Usar líquidos lubricantes de la faringe

– Mantener limpias las fosas nasales

– Evitar cambios de temperatura

– Lavar las manos con frecuencia

– Identificar signos de alarma

También insistió en los factores por los que hay que acudir al centro de salud más cercano cuando se presenten estos signos en los menores:

– Respiración más rápida de lo normal

– Tiraje (movimiento de los músculos hacia adentro entre las costillas)

– Ataque o convulsiones

– No toma líquidos o come menos

– Vomita todo lo que come

– Somnoliento o difícil de despertar

– Ruidos al respirar, estando tranquilo y en reposo

– Dolor al tocar suavemente en la región del oído

– Supuración o mal olor de oído.