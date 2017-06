En medio de riña pasional, patrullera hiere a su compañero dentro del Cai Gaitana en Suba

En delicado estado de salud se encuentra un patrullero adscrito al Cai Gaitana de la localidad de Suba, luego que recibiera un disparo de su propia compañera cuando éste trataba de mediar en medio de una discusión entre la uniformada y su ex compañero sentimental, un militar.Los hecho

s se registraron hacía el medio día de este viernes, cuando un soldado, al parecer que se encontraba en descanso se acercó hasta el Cai, donde llegó a preguntar a su ex compañera, una patrullera quien al verlo entraron en medio de una acalorada discusión que llevó a que la uniformada desenfundara su arma de dotación para amedrentarlo supuestamente, ante este hecho, su compañero y también patrullero de apellido Cruz, trató de bajar los ánimos, pero desafortunadamente la mujer accionó su arma y le propinó un disparo a la altura del estómago, quedando extrañamente herida ella también.

Según el coronel Pedro Abreo, comandante de la Estación de Policía Suba, este hecho corresponde a un caso aislado a las amenazas que provienen del Clan del Golfo, por lo que se está verificando un tema de una posible discusión con su ex pareja, un soldado del Ejército, por lo que su compañero trata de mediar en la pelea y el arma se dispara, quedando heridos los dos, quienes son trasladados al hospital.

“Estamos verificando un tema de una posible discusión con su ex pareja, una situación que se presenta en medio de hechos confusos, un compañero que estaba tratando de quitarle el arma forcejeo con ella y accidentalmente se dispara, ella recibe el disparo a la altura del abdomen igual que su compañero en ese momento”, explicó el coronel Abreo.

Una vez se registran los hechos, el militar se retiró del Cai y los uniformados que se encontraban cerca inmediatamente trasladaron en un carro oficial al patrullero Cruz hasta la Clínica Corpas, donde su estado de salud se encuentra en pronóstico reservado, mientras que la mujer permanece estable.

El Comandante de Suba advirtió que será la Unidad de Policía Judicial la que entre a determinar los móviles del hecho, al igual que la Inspección General entrará a revisar el caso y establecer las responsabilidades de esta agresión.