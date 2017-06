¿Cómo afectan las deudas en mora la economía nacional?

Loterias

Resultados de loterías y chances del 11 de junio en Colombia:

DORADO

5502

SUPER ASTRO LUNA:

9861 – Signo Piscis

CHONTICO:

Día 6982 – Noche 3986

PAISITA:

Día 9804 – Noche 8608

CAFETERITO:

8735

PIJAO:

8078

CASH THREE:

Día 926 – Noche 531

PLAY FOUR:

Día 5206 – Noche 9818

EVENING:

0691

WIN FOUR:

1825

SAMAN:

6382

SINUANO:

Día 3887 – Noche 3667

CULONA:

3791

CARIBEÑA:

2543

MOTILÓN:

6618

LA BOLITA

1516

LA FANTÁSTICA:

1751

RESULTADOS DEL SÁBADO 10 DE JUNIO

Baloto 13 – 20 – 26 – 29 – 40 – 07

Revancha 22 – 25 – 26 – 40 – 43 – 14

Boyacá 6224 – Serie 293

Cauca 9420 – Serie 054