Los 10 famosos que más dinero ganaron en 2016, según la revista Forbes

La cantante Beyonce y la escritora JK Rowling son las únicas mujeres entre las 10 personas que más ganaron en 2016. La revista estadounidense Forbes reveló la lista de los 100 famosos que más ganaron en 2016 y el artista que la encabeza es Sean John Combs, más conocido como P. Diddy.

El año pasado el rapero estadounidense generó US$130 millones que le sirvieron para subir a los más alto del listado desde el puesto 22 que ocupó en 2015.

Su éxito en las finanzas se debe a su reciente gira por Estados Unidos, un acuerdo comercial con una famosa marca de vodka y la venta de una tercera parte de su línea de ropa Sean John.

La cantante estadounidense Beyonce y la escritora escocesa JK Rowling ocuparon el segundo y tercer puesto de la lista , pese a que las mujeres sólo representaron el 16% de los famosos que más ganan.

La más joven es Kylie Jenner que, con 19 años, ocupa el puesto 59.

Sus ingresos proceden del reality show Keeping Up with the Kardashians que protagoniza junto a su familia, así como de las ventas de su compañía cosmética y la marca de ropa que lleva su nombre.

Dos deportistas se colaron entre los 10 primeros: el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo y el basquetbolista Lebron James , de los Cleveland Cavaliers.

Los únicos latinoamericanos que aparecen en la lista son el futbolista argentino Lionel Messi, en el puesto 14 con US$80 millones en ingresos; la actriz colombiana Sofía Vergara, en el puesto 58 con unos ingresos de US$41,5 millones, y el futbolista brasileño Neymar, en el 71 con US$37 millones.

Estos son los 10 que más dinero generaron en 2016:

1. Sean ” P. Diddy” Combs – US $130 millones

2. Beyonce Knowles – US $105 millones

3. JK Rowling – US $95 millones

4. Drake – US $94 millones

5. Cristiano Ronaldo – US $93 millones

6. The Weeknd – US $92 millones

7. Howard Stern – US $90 millones

8. Coldplay – US $88 millones

9. James Patterson – US $87 millones

10. LeBron James – US $86 millones/ Con BBC Mundo