Personería denuncia irregularidades en suministro de medicamentos en el Hospital El Tunal

El Personero Delegado para la Coordimación de Veedurías Juan Pablo Contreras, denunció este lunes que después de hacer permanente visitas al Hospital El Tunal, encontró que existe un faltante grave en medicamentos e insumos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), que no sólo impide una atención básica a los menores, sino que obliga a rechazar el ingreso de nuevos pacientes que requieren con urgencia cuidados especiales para garantizar su vida.

El Personero Delgado explicó después de revisar 36 historias clínicas, durante cuatro visitas sorpresa, recopiladas en unos 1.500 folios, de encontraron falencias en su funcionamiento, que van desde la falta de tapabocas o guantes, hasta el no suministro de medicamentos primordiales por horas o hasta varios días a pacientes graves.

“La información de 12 historias clínicas en la primera visita arrojó que en el 83% de los casos no se suministró algún medicamento formulado para los menores. En otros casos, fueron utilizadas otras medicinas diferentes a las requeridas inicialmente por el paciente, con el riesgo que esto implica.

Incluso la falta de medicamentos de alta rotación de la UCI pediátrica se mantuvo hasta 4 días de forma consecutiva. De esa forma, medicamentos formulados de forma rigurosa para tratamientos cada 8 horas, hasta por dos o tres días, no se encontraron en el centro hospitalario” reveló el Personero Delgado.

Añadió que durante las visitas de los días 17, 18 y 19 de mayo se encontró que el Hospital no aceptó el ingreso de nuevos pacientes a la UCI pediátrica por falta de insumos. Por ejemplo, un niño no fue recibido por falta de monitor de signos vitales, un bebé de cinco meses tampoco pudo ingresar, a pesar de disponer de una cama en la Unidad, no había medicamentos ni elementos para atenderlo.

Denunció que la situación es tal, que nuevamente se hallaron medicamentos a punto de vencer en el carro de paro de la Unidad (elemento indispensable que siempre debe tener una reserva suficiente de fármacos, insumos y equipamientos para enfrentar maniobras o procedimientos de soporte vital, en caso de emergencia).

También se pudo evidenciar que en los reportes de novedades de la Unidad había un faltante de insumos para terapia respiratoria y medios de contraste, además la falta de medicamentos e insumos como oxcarbazepina jarabe, hidrocortisona crema, batas, tapones de seguridad, bromuro de ipratropio, entre otros. Se detectó que hubo ausencia de 9 medicamentos de alta rotación durante varios días.

Se pudo constatar que la UCI pediátrica solicita una cantidad determinada de medicinas y la Farmacia solo hace entregas parciales de algunos medicamentos con los que cuentan. Por ejemplo de Metroclopramida ampollas entregaron en mayo el 21% lo solicitado y en Adrenalina el 29%. La Unidad solicita en repetidas ocasiones el mismo medicamento, por la no entrega oportuna de lo requerido.

Finalmente expresó que son tantos los faltantes en medicinas especiales para el tratamiento de cuadros severos, que los padres de familia tienen que salir a comprar lo que falta para que al menor se le haga el tratamiendo médico que se requiere.