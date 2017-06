Presidente Santos será investido como Doctor Honoris Causa por Universidad Nueva de Lisboa

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, será investido el próximo 20 de junio como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nueva de Lisboa, informó esta institución portuguesa.

El Mandatario colombiano, Premio Nobel de Paz 2016, será la personalidad número 100 que recibe la distinción por parte de la universidad lusa.

Entre las personalidades que obtuvieron el título de Doctor Honoris Causa de la Universidade Nova de Lisboa figuran Paul Samuelson (Premio Nobel de Economía 1970), Nevill F. Mott (Premio Nobel de Física 1977), Jacques Delors (ex Presidente de la Comisión Europea), Willem Duisenberg (ex Presidente del Banco Central Europeo), Robert Huber (Premio Nobel de Química 1988), Robert Mundell (Premio Nobel de Ciencias Económicas 1999), Mary Robinson (expresidenta de Irlanda y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), el diplomático portugués Calvet de Magalhães, Edmund Phelps (Premio Nobel de Ciencias Económicas 2006) y Kofi Annan (Ex Secretario de la ONU y Premio Nobel de la Paz 2001).

La Universidad fue fundada en 1973 y es la más joven de las tres universidades estatales de Lisboa.

Cuenta con casi 20 mil estudiantes matriculados, 1.716 profesores e investigadores y 769 profesores no académicos.

Desde el 2007 su rector es António Manuel Bensabat Rendas.

El título será entregado en un acto en el auditorio de la Rectoría de la Universidad de Lisboa en el campus Campolide.

“La Universidad Nova de Lisboa concede su 100º título de Doctor Honoris Causa a Juan Manuel Santos Calderón, Presidente de la República de Colombia”, indicó el centro académico en un comunicado.

Luego de mencionar la trayectoria del Jefe del Estado colombiano, la Universidad indicó que “por su persistencia y esfuerzos para lograr un acuerdo de paz con las FARC y para hacer un llamamiento a la reconciliación de Colombia, se distinguió en 2016 con el Premio Nobel de la Paz”.

El Presidente Santos fue propuesto y respaldado para el doctorado por los doctores Daniel Traça, Eduardo de Arantes y Oliveira y Teresa Pizarro Beleza.

Durante la ceremonia llevarán la palabra el Presidente Santos y el Rector António Manuel Bensabat Rendas.

El Presidente Santos viaja el próximo 19 de junio a Portugal, donde será recibido por el Presidente Marcelo Rebelo de Sousa y el Primer Ministro António Costa, y luego irá a París, donde se reunirá con el nuevo gobernante de Francia, Emmanuel Macron.

En París, el Presidente Juan Manuel Santos también recibirá un Doctorado Honoris Causa, esta vez por parte de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne. Allí será recibido por el Rector Georges Haddad.

El título se entregará el 23 de junio en el Gran Anfiteatro de la Universidad francesa.