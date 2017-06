La Policía desplegará 40.000 hombres en carreteras del país para frenar accidentalidad en los próximos 3 puentes festivos

–El Ministerio del Transporte anticipó este miércoles el plan de seguridad que adelantará en la red vial nacional con motivo de las vacaciones de mitad de año y en particular, los 3 puentes festivos que se avecinan y anunció que 40 mil hombres de la policía saldrán a las diferentes carreteras del país con el objetivo de prevenir y evitar la accidentalidad y garantizar la movilidad de 9 millones 710 mil vehículos que se desplazarán en esta temporada alta.

En el plan intervienen, además del Ministerio de Transporte, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Tránsito y Transporte, que realizará operativos de control en las 30 principales terminales terrestres del país.

“Estamos esperando que haya una movilidad cercana a los diez millones de vehículos (paso peaje) en estos tres puentes festivos, 2.978.000 en el primer festivo (16 de junio al 19); 3.000.000 en el segundo puente (24 de junio al 27); y en el tercero (30 de junio al 3 de julio) 3.732.000 para un total de 9.710.000 vehículos”, aseguró el viceministro de Transporte, Alejandro Maya.

El funcionario recordó que el año anterior durante ese mismo periodo murieron 266 personas en accidentes de tránsito y advirtió que fue el tercer puente, el de ‘San Pedro y San Pablo’, el de más víctimas con un total de 105.

“Queremos volver a recalcar la importancia de manejar de manera adecuada su vehículo, llevar los papeles al día, hacer la revisión técnico mecánica, las luces encendidas, no consumir licor, no adelantar en lugares prohibidos, no exceder límites de velocidad para revertir esa cifra de accidentes. Nuestra objetivo es disminuir la accidentalidad en las diferentes vías del país, ojalá a cero muertes”, afirmó Maya, quien invitó a los pasajeros a ser responsables al momento de manejar en las carreteras.

Con respecto a los terminales de transporte, se espera la salida este fin de semana de 260 mil pasajeros en Bogotá. La Superintendencia de Tránsito y Transporte dio a conocer que realizará operativos de control en las 30 principales terminales del país, revisará los diferentes vehículos encargados de llevar a los pasajeros, que las empresas posean las licencias de adjudicación, que los conductores cuenten con las licencias y el Soat al día, que los diferentes vehículos cuenten con los seguros contractuales, entre otros requisitos para que los automotores y los encargados de manejar estén capacitados y tengan claro la responsabilidad que van a adquirir.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), funcionarios de las entidades del sector transporte estarán monitoreando las 24 horas del día las vías nacionales para garantizar la movilidad segura y en paz a los colombianos y atender cualquier eventualidad que afecte el tránsito o la infraestructura en el territorio colombiano.

Además, Policías de Tránsito contarán con un equipo logístico para garantizar la seguridad y prevención de accidentalidad de los viajeros. Radares de velocidad, alcohosensores, patrullas, motocicletas, unidades judiciales, carros talleres, vehículos de rescate, vehículos de revisión técnico mecánica y helicópteros estarán sobrevolando diferentes tramos en el país para desarrollar así planes de prevención, educación y control. “40.000 hombres saldrán a las carreteras a vigilar por la seguridad de los pasajeros”, sostuvo el Director de la Policía de Tránsito y Transporte, General Ramiro Castrillón.

Sobre la salida de pasajeros desde las diferentes terminales aéreas del país, el viceministro Maya dio a conocer que se estima que 3.750.000 se movilizarán en 60.400 vuelos, entre el 16 de junio y el 15 de julio. En vuelos nacionales se transportarán un total de 2.470.000 personas, en donde el aeropuerto Eldorado tendrá un porcentaje de salida del 35 por ciento, mientras que en vuelos internacionales la cifra estimada de movilidad de pasajeros será de 1.278.000.

En el caso de la Aeronáutica Civil, se viene trabajando en coordinación con autoridades aeroportuarias, empresas aéreas, autoridades de Policía Aeroportuaria, Movilidad, Migración Colombia y Dian para que se agilice ingresos, requisas, controles de seguridad y trámites que los viajeros tengan que realizar durante su paso por los aeropuertos, y así contrarrestar posibles inconvenientes que se puedan presentar en los vuelos nacionales e internacionales.

Así mismo, la Aerocivil ha dispuesto de personal adicional de atención al usuario en los principales aeropuertos del país para brindar información a tiempo del estado operacional de las terminales aéreas y orientación en caso de deficiencia en la prestación del servicio por parte de las aerolíneas.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) incrementó el personal en las estaciones de peaje a su cargo, para agilizar el paso de los vehículos y la compra de los tiquetes.

Dentro de las acciones regulares que llevan a cabo los concesionarios viales y las interventorías a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se desplegarán planes de contingencia como incrementar equipos de seguridad vial y de atención de accidentes en la vía, además de la implementación de cangureras y habilitación de todas las casillas disponibles para ayudar a disminuir los tiempos a la hora del paso por las estaciones de peaje.

También se les recomienda a los viajeros adquirir tiquetes prepago; además de los servicios en la vía como carro taller, grúa y ambulancia, estos servicios estarán en máxima alerta las 24 horas del día con el fin de atender cualquier eventualidad y prestar atención rápida y oportuna a los viajeros que lo requieran, por medio de monitoreo a través de cámaras de circuito cerrado, y la presencia permanente, en todos los corredores de vehículos de inspección que posibilitan reportar cualquier novedad.

Antes de salir de viaje, en esta temporada de vacaciones, los colombianos podrán consultar el estado de su licencia de conducción, multas, vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y revisión técnico mecánica a través de la APP RUNT o de la página web de la Concesión del Registro Único Nacional de Tránsito www.runt.com.co, opción ciudadanos. Las consultas pueden realizarse a través del documento de identidad o número de placa del vehículo.

?Recuerde que si usted necesita información actualizada de las vías o reportar alguna emergencia en carretera, puede marcar gratis desde su celular al #767 del INVIAS, en Facebook numeral767, en twitter @numeral767, o la línea fija nacional 018000-122767, canales disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.