Pavoroso incendio en edificio de apartamentos en Londres deja indeterminado número de muertos y heridos

–Una grave emergencia registró este miércoles la ciudad de Londres al producirse un gigantesco incendio en un edificio de apartamentos de 27 pisos ubicado en el oeste de la ciudad. En un primer reporte, se indicó que por lo menos seis personas murieron y al menos 50 más resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a hospitales capitalinos.

Alrededor de unos 200 bomberos acudieron al lugar de los hechos para combatir las llamas. Según versiones de testigos, algunos ocupantes del edificio se lanzaron por las ventanas para escapar de la conflagración.

También, distintas informaciones dieron cuenta que algunas personas quedaron atrapadas dentro del edificio y se habla de varios desaparecidos.

Fotografias y videos difundidos por espontáneos en las redes sociales dan cuenta de la magnitud del incendio.

Some people even jumped out the building just to escape the fire #tragedy #prayforlatimer pic.twitter.com/oGjSCl6eTR

— H. (@Mulla_45) 14 de junio de 2017