Prevención es clave en pico de infección respiratoria aguda

El Ministerio de Salud y Protección Social insistió en las medidas de prevención para evitar que el pico epidemiológico de infección respiratoria aguda (IRA) que atraviesa el país genere consecuencias mayores para la salud pública. En lo corrido de 2017 se han reportado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila), del Instituto Nacional de Salud, más de dos millones de consultas externas y de urgencias por esta causa.



Diego Alejandro García, subdirector de Enfermedades Transmisibles de la cartera de Salud, manifestó que aunque la mortalidad en menores de 5 años en lo corrido de 2017 es menor a la presentada en la misma semana epidemiológica de 2016, se reiteran una vez más las medidas de prevención.

“En lo que llevamos del año se reportaron 170 fallecimientos de menores de 5 años como consecuencia de la IRA –subrayó García–. En la misma semana del año pasado eran 208 las registradas. No obstante, al país arribaron 5,2 millones de dosis contra la influenza para contrarrestar el pico epidemiológico”.

El experto aseguró que en la semana epidemiológica 20 informaron sobre 159.514 casos de IRA. “Entidades territoriales como Cesar, Casanare, Caldas y Valle del Cauca han notificado más casos de IRA grave inusitada en comparación con lo esperado. La mayor mortalidad en menores de 5 años se presenta en los departamentos de Guainía, Chocó y Vaupés. Sobre esto, hace una semana estuvimos en La Guajira lanzando la campaña de vacunación contra influenza para reducir el riesgo en la población vulnerable de 6 a 23 meses y adultos mayores de 60 años”.

Los virus de la influenza son inestables, impredecibles y cambiantes en su circulación. A partir de los datos obtenidos en la vigilancia de virus respiratorios que realizan los países, la OMS actualiza las recomendaciones sobre la composición de la vacuna dos veces al año, una para el hemisferio norte y otra para el hemisferio sur. La recomendación se basa en los resultados de vigilancia, laboratorio, estudios clínicos y de acuerdo a la circulación y comportamiento de los virus de Influenza en la temporada inmediatamente anterior.

La composición de la vacuna recomendada por la OMS para el hemisferio sur está lista en septiembre del año anterior, para que en los siguientes seis meses sea producida por los diferentes laboratorios farmacéuticos y pueda estar disponible para su aplicación entre abril y mayo del año en curso.

En Colombia, en el año 2007, basados en estudio del INS y el Ministerio de Salud, se comenzó a administrar la vacuna de influenza del hemisferio sur. Dicho estudio demostró que al vacunar en el primer semestre se cubrían los dos picos epidemiológicos usualmente evidenciados en el país: el primero, de abril a julio, y el segundo, de septiembre a noviembre.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) cuenta con vacuna trivalente de influenza, que ofrece amplia protección contra los tres tipos más frecuentes de este virus, dos del subtipo A (AH1N1 y AH3N2) y uno del tipo B.

El programa PAI incluye para vacunación contra Influenza, a los niños desde los 6 a 23 meses de edad, embarazadas a semana 14, al adulto mayor desde los 60 años, a la población con riesgo por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma, inmunodeficiencias incluyendo VIH, patología crónica renal y hepática y diabetes mellitus, entre otras.

La efectividad del biológico depende por un lado de las coberturas, los grupos incluidos en el programa y por otro lado de la concordancia que exista entre la cepa de los virus recomendados para la composición y los virus circulantes.

Recomendaciones

Es importante resaltar y recordar varias acciones para el cuidado en casa de los menores de 5 años con IRA;

– Brindar alimentos fraccionados y líquidos en pequeña cantidad

– Usar líquidos lubricantes de la faringe

– Mantener limpias las fosas nasales

– Evitar cambios de temperatura

– Lavar las manos con frecuencia

– Identificar signos de alarma

Dirigirse al centro de salud más cercano si identifica alguno de los siguientes signos de alarma:

– Respiración más rápida de lo normal

– Tiraje (movimiento de los músculos hacia adentro entre las costillas)

– Ataque o convulsiones

– No toma líquidos o come menos

– Vomita todo lo que come

– Somnoliento o difícil de despertar

– Ruidos al respirar, estando tranquilo y en reposo

– Dolor al tocar suavemente en la región del oído

– Supuración o mal olor de oído.