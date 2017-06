Secretaría de Salud desmiente denuncias sobre faltantes de insumos en subredes hospitalarias de Bogotá

Loterias

Resultados de loterías y chances del 13 de junio en Colombia:

Cruz roja 0407 – Serie 225

Huila 6815 – Serie 90

DORADO

Mañana 8247 – Tarde 1473

SUPER ASTRO SOL

1046 – Signo Escorpión

SUPER ASTRO LUNA:

9555 – Signo Capricornio

CHONTICO:

Día 4735 – Noche 4417

PAISITA:

Día 9556 – Noche 0296

CAFETERITO:

Tarde 5783 – Noche 3042

PIJAO:

5114

CASH THREE:

Día 266 – Noche 726

PLAY FOUR:

Día 5615 – Noche 5142

EVENING:

3820

WIN FOUR:

3706

SAMAN:

6471

SINUANO:

Día 2352 – Noche 1714

CULONA:

9158

CARIBEÑA:

Dia 7274 – Noche 2257

MOTILÓN:

Tarde 6428 – Noche 6161

LA BOLITA

Día 7739 – Noche 7535

COLONO:

3510

LA FANTÁSTICA:

Día 1014 – Noche 8655