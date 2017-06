Everest Group destaca avances de Colombia en suministro de tecnologías de la información

?El Vicepresidente de Abastecimiento de Everest Group, Sali Dani, también resaltó los bajos costos de distribución del país en el contexto latinoamericano y el fuerte apoyo gubernamental.

‘Colombia tiene una de las propuestas más fuertes para el suministro global de tecnologías de la información en la región y es uno de los países con los costos de distribución más bajos en América Latina’, dijo el Vicepresidente de Abastecimiento de Everest Group, Sali Dani, al destacar los grandes avances del país en el sector.

El directivo presentó las conclusiones de las últimas investigaciones de la consultora sobre la propuesta de valor de Colombia para los servicios digitales, en la conferencia eMerge Americas, en la que el país fue exaltado como un centro tecnológico clave para América Latina.

A diferencia de otras naciones con esas mismas ventajas, como la India o Filipinas, Colombia tiene afinidad cultural y proximidad temporal con los Estados Unidos, además de tener un fuerte apoyo gubernamental, agregó el experto.

El estudio independiente concluyó que Colombia es la economía de más rápido crecimiento en materia de servicios digitales y de TI en la región de América Latina.

El Vicepresidente de Everest Group también señaló que Colombia, siendo la tercera mayor economía de la región, cuenta con una demanda nacional de servicios digitales de gran crecimiento. Agregó que el país ha sido clasificado constantemente por las compañías internacionalmente certificadas como la próxima sede global de servicios digitales y de TI.

Participación colombiana

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y ProColombia mostraron los avances del país en temas de conectividad, contenidos digitales y TI en eMerge Americas, una conferencia de tecnología de dos días que se realizó en la ciudad de Miami.

El país tuvo un sitio donde 26 empresarios digitales colombianos tuvieron la oportunidad de reunirse con compradores e inversionistas de todo el mundo, así como de establecer contactos con otros participantes.

En este mismo evento, el Viceministro General de MinTIC, Juan Sebastián Rozo, participó en un panel para discutir cómo Medellín ha adoptado los cambios tecnológicos como parte de sus políticas de innovación.

La discusión exploró cómo el Gobierno colombiano, las autoridades locales de Medellín y el sector privado se han unido para transformar la ciudad en una de las más dinámicas e innovadoras de la región.

‘Colombia está pasando de ser una economía extractiva a una economía digital. Queremos avanzar, más allá de tener un Internet basado en el consumidor, queremos un Internet basado en la producción; dejar de usar Internet como fuente de entretenimiento y empezar a producir aplicaciones, tecnología y servicios digitales’, dijo el Viceministro Rozo.

El Funcionario destacó el compromiso del Gobierno nacional para tomar todas las medidas necesarias para posicionar a Colombia como el principal centro tecnológico de América Latina.

(Fin/ jmp)

Con información del MinTIC

