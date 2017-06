Garantizada calidad de agua en Bogotá hasta el 2032

“El cupo de endeudamiento es uno de los proyectos más importantes para la sostenibilidad de Bogotá porque se desmarginalizarán 113 barrios de la Capital, se garantizará el agua potable para la capital y su área metropolitana hasta el 2032, se avanzará en la descontaminación del rio Bogotá, si se cumplen los propósitos de los corredores de los ríos Fucha y Tunjuelo, y se construirán corredores ambientales que protegerán los humedales y canales de la ciudad”.

Dijo el concejal del Centro Democrático, Diego Molano Aponte al apoyar y dar su voto positivo al Proyecto de Acuerdo sobre el cupo de endeudamiento a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

“Vamos a exigirle a la Empresa un esfuerzo grande para mantener su estabilidad financiera y que esa gran apuesta se piense a largo plazo para que transforme la ciudad”, manifestó Molano Aponte.

Sin embargo, el Concejal prendió tres alertas a la Administración que incluye la atención al agua no contabilizada que pasó del 34% en 2012 a 36% de hoy. “La empresa debe recuperar esa plata y ser más efectiva en ese índice de pérdida de usuarios efectivos”

El Acueducto debe cambiar su fórmula de ejecución, debido a su historial en los años anteriores. Entre el 2002 y el 2014 de ejecutó 500 mil millones de pesos; en 2015, 400 mil millones y en 2016, 252 mil millones, es por esto que este año deberá ejecutar un billón de pesos y por eso no puede seguir con la misma estructura actual para que no le falle a la ciudad.

Molano exigió que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá mejore su capacidad de ejecución, su transparencia en contratación y mantener un seguimiento en el plan de inversiones a largo plazo. También, resaltó la importancia de los 300 empleados que hoy laboral en la empresa.