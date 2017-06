Autoridades eleva a 58 la cifra de muertos por el incendio en Londres

Loterias

Resultados de loterías y chances del 15 de junio en Colombia:

Bogotá 8681 – Serie 001

Quindio 2600 – Serie 076

DORADO

Mañana 1553 – Tarde 4322

SUPER ASTRO SOL

7570 – Signo Aries

SUPER ASTRO LUNA:

9612 – Signo Acuario

CHONTICO:

Día 4396 – Noche 1863

PAISITA:

Día 6897 – Noche 0487

CAFETERITO:

Tarde 9153 – Noche 4234

PIJAO:

4144

CASH THREE:

Día 389 – Noche 205

PLAY FOUR:

Día 8972 – Noche 7546

EVENING:

7423

WIN FOUR:

7569

SAMAN:

8639

SINUANO:

Día 7967 – Noche 3359

CULONA:

0136

CARIBEÑA:

Dia 2881 – Noche 9375

MOTILÓN:

Tarde 2537 – Noche 2924

LA BOLITA

Día 8347 – Noche 1008

COLONO:

3123

LA FANTÁSTICA:

Día 3509 – Noche 8066