DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (138)

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

LA EDUCACIÓN, RESPONSABILIDAD DE TODOS

Según nuestra Constitución Política, la educación es un derecho de la persona y un servicio público y con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

Y agrega: La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Y la Constitución considera que la EDUCACIÓN es un derecho fundamental con tanto valor como el DE LA VIDA y lo reitera en por lo menos 25 referencias al respecto.

CORRESPONSABILIDAD EN LA EDUCACIÓN

Y bien se sabe que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.

De lo transcrito podemos hacer la siguiente lectura: La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes, para garantizarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de su derecho fundamental a la educación.

Y también esta otra: La pareja, papá y mamá, hombre y mujer, tiene derecho a decidir DE MANERA RESPONSABLE Y LIBRE el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos conforme lo ordena la Constitución, mientras los hijos sean menores o impedidos. Por jurisprudencia aceptada por toda la sociedad, los hijos mayores de 18 años y menores de 25, se consideran impedidos si estudian con responsabilidad y diligencia y además si son respetuosos con sus padres, es decir, si no cometen contra ellos, ningún acto de injuria.

PLURALIDAD DE RESPONSABILIDADES

El pasado 16 de junio, el Gobierno a través del Ministerio de Educación y los maestros oficiales a través de su organización laboral FECODE, llegaron a un acuerdo futurista que permitió poner fin a una reclamación apoyada por un cese de actividades. Sería bueno hacer ahora el balance de las nuevas responsabilidades de todos los sectores que son corresponsables en la EDUCACIÓN no solo la escolarizada, sino también la informal, la que llama la Constitución EDUCACIÓN PERMANENTE, que se me ocurre pueden ser los procesos de auto aprendizaje que ha formado durante siglos sabios autodidactas. La educación, el aprendizaje, la formación integral del ser humano, no tienen vacaciones, ni festivos y jamás se verán forzados a cesar actividades. Todas las horas, en todos los lugares son aptos para aprender algo, que siempre debe ser útil para el bienestar del ser humano. Este principio descarta el aprendizaje, la preparación, el afinamiento para el mal, para el delito, para dañar al ser humano y a su entorno conocido en términos muy amplios como el medio ambiente.

DESGLOSE DE LAS RESPONSABILIDADES

Dijimos que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en la garantía del derecho fundamental a la EDUCACIÓN.

Para este caso, el concepto de familia es amplio y relativamente laxo dadas las condiciones y faltas de compromiso de la familia que se considera tenemos en este momento de nuestra historia hogareña.

Comencemos por los abuelos que han tenido la obligación de educar a sus hijos para cuando deban desempeñarse como padres. El modelo debe ser el de la progenitura responsable. Vienen los padres tanto biológicos como los de crianza. Y si se trata de padres separados es muy importante que no se de el mal ejemplo de intentar rehacer la vida con ensayos pasajeros de nuevas uniones, lo que genera inseguridad efectiva en los hijos e hijas.

La sociedad es un concepto muy amplio para este caso. Todo el entorno social en el que deben ser protagonistas los futuros padres. Medios de comunicación de toda clase, las ayudas digitales, la música, los bailes, las licoreras que buscan mercados y adictos y los encuentran fácilmente entre los adolescentes, las asociaciones de todo orden, los dirigentes públicos y privados. La economía, los salarios, el consumismo. Todas las organizaciones dedicadas a la educación informal. Y la lista sigue.

El Estado con todo su complejo aparato y sus órganos que deben trabajar para formar personas útiles a la sana convivencia y al progreso de la Nación. Líderes mentirosos no aportan nada bueno, vendedores de promesas y captores de ganancias ilícitas menos, escuelas y sedes educativas sin lo mínimo necesario para desarrollar tareas docentes solo permiten la formación básica con la que es muy difícil compartir y competir en un mundo que cambia a velocidades vertiginosas.

Terminó una suspensión de actividades que duró 37 días. En la próxima lección me ocuparé de los resultados de la negociación a futuro con la que se logró superar este lamentable impase.

Honremos la Justicia, la Equidad y la honestidad, para que tengamos paz, amor y concordia en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia y por sobre todo personas que rindan honor a su cultura de bondad para solucionar con prudencia sus conflictos.

Bogotá, 19 al 25 de junio de 2017.

