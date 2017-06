Green Day confirma concierto en Bogotá

Los integrantes del Rock and Roll Hall of Fame y ganadores del Grammy, GREEN DAY, anuncian que traerán su Tour Revolution Radio a Latinoamérica con presentaciones en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y México. La banda ska-punk de Los Ángeles The Interrupters acompañarán a Green Day en todas sus presentaciones.

En www.greenday.com estará disponible más información de cada show.

Green Day regresará a colombia para presentarse en único concierto el viernes 17 de noviembre de 2017 en el Parque Simón Bolívar. 7 años después de su espectacular e inolvidable presentación en Bogotá. Las entradas estarán disponibles desde el 11 de julio a través del portal www.primerafila.com.co o en las taquillas ubicadas en las salas de Cine Colombia.

La banda se encuentra de gira con su más reciente álbum Revolution Radio, que fue lanzado el 7 de octubre por Reprise Records y debutó en el número 1 del Billboard 200 Chart. El álbum cuenta con la décima canción No. 1 de la banda “Bang Bang” y el Top 10, el sentido himno “Still Breathing”. El Tour Revolution Radio inició el pasado 1 de marzo de 2017 en Phoenix, Arizona y ha estado visitando varios países alrededor del mundo.

Revolution Radio fue elogiado por Alternative Press como “el álbum más intenso y personal de Green Day en años,” Entertainment Weekly: comentó “su álbum más enfocado en años,” LA Times: “un actor ambulante de un nuevo disco punk,” Nylon: “Revolution Radio ofrece en términos de música, letras de canciones, y esencialmente y por excelencia una energía imparable de Green Day”. Q: “Revolution Radio es Green Day en su mejor momento”. Rolling Stone: “Refleja décadas acumuladas de sabiduría emocional y musical” USA Today: “un regreso a la forma”, y muchos más.

El nuevo álbum de Green Day – Revolution Radio, se encuentra disponible para la compra en el siguiente link.

Las Fechas del Tour Revolution Radio en Latinoamérica son las siguientes:

Miércoles 1 de noviembre – Arena Rio – Río de Janeiro, Brasil

Viernes 3 de noviembre – Anhembi Arena – Sao Paulo, Brasil

Domingo 5 de noviembre – Pedreira Paulo Laminsky – Curitiba, Brasil

Martes 7 de noviembre – Beira Rio – Porto Alegre, Brasil

Viernes 10 de noviembre – Estadio Vélez – Buenos Aires, Argentina

Domingo 12 de noviembre – Estadio Bicentenario de la Florida – Santiago, Chile

Miércoles 15 de noviembre – Estadio Nacional – Lima, Perú

Viernes 17 de noviembre – Parque Simón Bolívar – Bogotá, Colombia

Domingo 19 de noviembre – Autódromo Hermanos Rodríguez – Ciudad de México, México

Más información en www.greenday.com

ACERCA DEL CONCIERTO EN COLOMBIA

Fecha: Viernes 17 de noviembre de 2017.

Lugar Parque Simón Bolívar, Bogotá-Colombia.

Aforo 18.000 personas.

Horario apertura de puertas 4 p.m. The Interrupters: 7 p.m. Green Day: 8 p.m.

Edad Mínima 14 años.

Boletería disponible en www.primerafila.com.co o en las salas de Cine Colombia desde el 11 de julio de 2017.

Precios* Revolution $350.000. | Radio $175.000. | No incluye el servicio de Primera Fila.

Organiza Move Concerts Colombia y Tyrona Eventos.