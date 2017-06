Más de 40 muertos en República Centroafricana a pesar de acuerdo de paz

Loterias

Resultados de loterías y chances del 19 de junio en Colombia:

DORADO

2702

SUPER ASTRO LUNA:

1715 – Signo Tauro

CHONTICO:

Día 4057 – Noche 7046

PAISITA:

Día 0055 – Noche 4866

CAFETERITO:

5915

PIJAO:

2755

CASH THREE:

Día 598 – Noche 946

PLAY FOUR:

Día 5360 – Noche 6481

EVENING:

7745

WIN FOUR:

8311

SAMAN:

8395

SINUANO:

Día 8332 – Noche 8734

CULONA:

3062

CARIBEÑA:

Dia 5935 – Noche 0536

MOTILÓN:

1507

LA BOLITA

0963

LA FANTÁSTICA:

3998