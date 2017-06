No somos Chile…

por Mauricio Botero Caicedo

Las autoridades migratorias de Chile tiene total claridad quien puede representar un peligro para su seguridad nacional. Las autoridades migratorias colombianas no tiene ni idea dónde están paradas.



Según informes de prensa, hace algunos meses la ex – senadora Piedad Córdoba no pudo ingresar a Chile y fue detenida por la Policía de Extranjería, que le impidió el ingreso al país por “representar un peligro para la seguridad nacional”. Piedad Córdoba, que tenía previsto participar en un evento académico con la Fundación José Martí, tuvo que regresar a Colombia, debido a que dentro de la agenda de la ex – senadora había, entre otras cosas, una reunión con dos dirigentes del Pueblo Mapuche, comunidad étnica que lucha por recuperar sus territorios en el país austral. De acuerdo con la periodista chilena Leyla Zapata, de Radio Cooperativa de Chile, la policía del Departamento de Extranjería en el Aeropuerto Internacional de Santiago consideró que esta reunión con Los Mapuches representa una vulneración a la Seguridad Nacional.

De Julie Hyunh, la francesa que murió en el atentado del Centro Comercial Andino, se sabe poco. Un importante portal, escribe lo siguiente: “Al haber sido voluntaria durante seis meses en una ONG que trabaja con guerrilleros desmovilizados en el sur de Bogotá, Huynh habría entrado en contacto con individuos que sabían usar las armas y que al menos solían estar convencidos de la justificación de la lucha armada. ¿Pudo Hyunh haber sido radicalizada dentro de ese contexto? ¿Llegó Hyunh a Colombia ya con una visión idealizada de la lucha guerrillera? Como Tanja Nijmeijer, la holandesa que ingresó a las FARC tras hacer trabajo social en Pereira durante el año 2000 y haber viajado por Colombia durante el año siguiente, Hyunh tenía el perfil de una persona que, por medio de alguna mala influencia, ha podido llegar a involucrarse en la lucha armada comunista: joven, europea, de clase media, estudiante, altruista, no solo preocupada por la desigualdad en el tercer mundo sino dispuesta a dedicar su vida o parte de ella a trabajar con desplazados, damnificados de la violencia y desmovilizados. Por supuesto que la mayoría de europeos con dicho perfil no se convierten en terroristas, pero sí existe la posibilidad de que alguno se radicalice mientras hace su trabajo de campo. El caso de Tanja lo comprueba. Según El Colombiano, Hyunh recientemente había visitado uno de los campamentos de las FARC.”