Se requieren cambios urgentes para mejorar funcionamiento del Relleno Doña Juana

La crítica situación que vive la comunidad cercana al relleno Doña Juana fue expuesta una vez más con motivo de la Plenaria que se realizó en Usme, sesión en la que el concejal Jorge Torres manifestó que existen cuatro cambios que no dan espera para mitigar las problemáticas de esas personas vecinas del lugar así como la misma operación del Relleno Sanitario.

Dichos cambios que expresó el concejal de la Alianza Verde son: el cambio operador CGR, la optimización de la planta lixiviados, un cambio cultural y la generación de energía con residuos.

En cuanto al operador, Torres advierte que son notorias las incompetencias de CGR por cuanto no cumple con la correcta operación permitiendo que problemáticas como la proliferación de vectores como ratas y moscas, no se controlen, y así mismo no se realicen los planes de compensación con la comunidad que padece estar en cercanías del relleno.

“El consorcio CGR no cumple con las necesidades de la UAESP y de la ciudad y se deben tomar decisiones radicales y por qué no pensar es su retiro del manejo del Relleno Sanitario para así evitar poner en riesgo los recursos hídricos, el ambiente y la salud de los bogotanos”, afirmó el concejal.

En cuanto a la planta de lixiviados son conocidas sus fallas estructurales, presentando grietas, además que no filtra los metales pesados que llegan a ella, permitiendo que se viertan al Río Tunjuelo y de este al Río Bogotá, una serie de materiales contaminantes que ponen en riesgo la salud de la comunidad cercana a las afluentes.

Preciso recordar que existen una sentencia del Consejo de Estado de 2004 que obliga a la descontaminación del Río Bogotá, pero hasta el momento ha sido desconocida en lo que respecta a dicha planta. Se tomaron acciones frente a las curtiembres del barrio San Benito pero frente al Relleno, nada.

Cambio cultural

El concejal Torres además propende por un necesario cambio cultural para el manejo de basuras. Al Relleno Sanitario llegan 7 mil toneladas diarias de basura sin separación que producen todos los bogotanos, entre residuos orgánicos y material potencial para ser reciclado que no se clasifica, enterrándose y degradando el medio ambiente, lo cual genera un constante riesgo biológico para las personas.

“Promover la cultura ciudadana, la educación e innovación en gestión integral de residuos como bases para fomentar la prevención, reutilización y adecuada separación en la fuente son los grandes retos que debemos promover para de esta forma lograr las transformaciones deseadas”, aseguró el concejal.

“En el nuevo esquema de basuras que operará en la ciudad, la administración debe incluir equipamientos e infraestructura para estimular la separación en la fuente. No podemos repetir los errores de “basura cero”; se estimuló la separación en la fuente, pero todo terminó llegando al Relleno Doña Juana”, rememoró Torres.

Así mismo frente a la generación de energía a partir de los residuos, y dejar de enterrar basura tal como hoy mayoritariamente se efectúa, el concejal no concibe cómo de los 13.8 millones de toneladas de basura que se produce al año, se aproveche solo el 17%.

“La basura es una opción de producción de energía y de esta forma de recursos para todos los bogotanos. Es una oportunidad que debe explorarse y verla como otra alternativa para mejorar la calidad de todos”, indicó el concejal.

Con una exhortación en procura de esos cambios necesarios, Jorge Torres espera que a la mayor brevedad se implementen acciones y de esta forma se consiga cambiar el triste panorama que hoy embarga a la comunidad cercana a Doña Juana, siendo además una bomba de tiempo para toda la ciudad.