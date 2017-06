Bogotá, el nuevo hub de las industrias creativas en Latinoamérica

Bogotá es la ciudad que más recibe inversión greenfield en Industrias Creativas de todo América Latina y el Caribe. Así lo demuestra el estudio de fDi markets que destaca que desde 2005, la capital ha recibido 488 millones de dólares, por encima de Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México y Río de Janeiro.

Esta inversión extranjera viene principalmente de Estados Unidos, que aporta el 30% del monto total de la inversión a Bogotá-Región y triplica la inversión de los siguientes países en la lista, que son España, Venezuela, México y Chile.

Y en esta ecuación, Bogotá sobresale como el hub de las industrias creativas pues además de generar el 77% de los ingresos de esta industria, es hogar del 74% de las compañías más importantes del sector, incluyendo los grandes jugadores internacionales de la televisión como Sony y Fox Telecolombia, y de la publicidad como Ogilvy, empresa apoyada por Invest in Bogota en su proceso definitivo de reinversión.

Con el objetivo de mostrar a Bogotá como un mercado emergente y con oportunidades, Invest in Bogota, la agencia de promoción de inversión extranjera de la capital, realizará una misión comercial en Estados Unidos y Canadá para presentar las potencialidades de la ciudad a importantes actores del sector en Miami, Nueva York, Toronto y Montreal.

“Bogotá ofrece una gran variedad de ventajas competitivas para el sector de las industrias creativas que marcan la diferencia como el crecimiento reciente, la transferencia de conocimiento a través de inversión extranjera, soporte instucional y gran oferta de talento humano calificado”, expresó Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogota.

Bogotá además se ha posicionado como un excelente escenario para la producción de contenidos de cine y televisión con potencial de exportación, gracias a su posición geográfica con una variedad de paisajes, ambientes, climas e infraestructura de producción y post-producción.

Con estos favorables números y su potencialidad, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá han apostado por transformar a Bogotá en el hub de negocios del sector de industrias creativas en América Latina, a través de la estrategia de especialización inteligente que prioriza este sector y que impulsa la activa participación de representantes del sector privado

“La ciudad está haciendo apuestas para convertirse en un hub de negocios de la economía naranja en América Latina. Empresas icónicas como Netflix o Fox están haciendo en la ciudad producciones de impacto internacional como Narcos y Cumbia Ninja”, afirma Pérez.

Reconocida por su talento humano calificado, creativo y abundante en estas industrias, Bogotá graduó entre 2001 y 2014 al 57% de los profesionales en áreas afines del país, como publicidad, cine y televisión, artes visuales, diseño y música, según fuentes del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional.

Varias empresas destacan su decisión de asentarse en Bogotá como un acierto. “La instalación en Bogotá ha sido una experiencia excelente ya que encontramos abundante talento humano con gran creatividad. Hoy en día hay una tendencia de globalización y competencia en el mundo de la publicidad y es precisamente en este panorama complejo y cambiante donde hay que ser cada vez más eficientes y versátiles, optimizar recursos en todas las áreas posibles mientras se integran talentos diversos. Bogotá ofrece esta posibilidad mejor que cualquier lugar de la región, pues nos permite atender clientes en 32 países. En el pasado Argentina, México y Brasil eran más competitivos en el sector de industrias creativas, Colombia es ahora el futuro de la región en el tema”, expresó Felipe Afanador, Gerente general de Ogilvy & Mather.

Acerca de Invest in Bogota: Invest in Bogota, es la agencia público privada que, con base en una estrategia de posicionamiento internacional, promueve de manera activa la inversión extranjera en la ciudad para la generación de oportunidades de negocio, progreso, desarrollo social y económico para los bogotanos y colombianos. A lo largo de 10 años de gestión, ha sido catalogada por diferentes instituciones como el Banco Mundial (2009) y la Revista Site Selection (2015-2016-2017), como la mejor agencia de promoción de inversión de Latinoamérica y el Caribe. Invest in Bogota es el resultado de una iniciativa entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía.