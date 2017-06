Joven fue golpeado por defender a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja

Un joven fue brutalmente golpeado por un hombre que minutos antes estaba agrediendo a su pareja en un ascensor de un edificio ubicado en Chapinero,

norte de Bogotá.

Según con el joven agredido, conoció al hombre el pasado domingo mientras disfrutaba de la final del fútbol colombiano. El victimario, la parecer, comenzó a golpear fuerte a su pareja por lo que el joven le hizo el reclamo.

“Le decía que por qué le pegaba, que la respetara que era una mujer. Me dijo entonces que lo acompañara. Vamos hasta el ascensor me golpea, se cierra el ascensor. Luego el tipo baja por las escaleras y en uno de los pasillo me golpea hasta que quedé inconsciente”, afirmó el joven afectado.

El agresor huyó del sitio en compañía de la mujer a la que también había golpeado.

La víctima comentó que tuvo fuertes contusiones en su rostro debido a la gravedad de la golpiza, e incluso le fracturó la nariz en tres pedazos.

Por ahora, las autoridades están tras la pista del presunto agresor, de quien tiene algunos datos que facilitan su ubicación.