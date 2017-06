OnDIRECTV presenta en exclusiva la tercera temporada de la serie “Kingdom”

OnDIRECTV trae la tercera temporada de su producción original, KINGDOM, del creador, escritor y productor ejecutivo Byron Balasco. Esta serie llena de acción y drama está basada en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA).

Protagonizado por Frank Grillo (“Capitán América” y “The Purge”) como Alvey Kulina, dueño del gimnasio de Artes Marciales Mixtas Navy St localizado en Venecia, California; Kiele Sánchez (“The Purge” y “Lost”) como Lisa Prince, la cual regresa al gimnasio después de que ella y Alvey sufren la pérdida de su hijo; Matt Lauria (“Friday Night Lights”) como “El Destructor” Ryan Wheeler, el atleta de clase mundial que se redimió en la jaula para defender su título en una victoria agridulce contra su mejor amigo.

En esta tercera temporada se incorporan al elenco grandes actores como lo son Kirk Acevedo como Don, ex combatiente y nuevo entrenador en el gimnasio Navy St MMA. Acevedo acaba de rodar la tercera temporada de la exitosa serie de SyFy llamada “12 Monkeys”. Recientemente filmó “Insidious 4”, que llegará a la pantalla grande el año que viene, y protagonizó la película “Dawn of the Planet of The Apes”.

La tercera temporada de KINGDOM está llena de incidencias: la batalla por el reconocimiento, la alegría de la victoria, la humillación de la derrota y los recuerdos de los sueños destrozados. A pesar de los golpes duros dentro de la jaula, la familia del gimnasio Navy St MMA nunca pierde de vista su humanidad, la fuerza de los lazos familiares, aunque siguen luchando con los demonios de su pasado.