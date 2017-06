París rinde homenaje a la memoria de García Márquez, donde el escritor vivió en sus comienzos literarios

Loterias

Resultados de loterías y chances del 20 de junio en Colombia:

Cundinamarca 4774 – Serie 130

Tolima 0910 – Serie 003

Cruz Roja 2347 – Serie 029

Huila 9386 – Serie 087

DORADO

Mañana 3756 – Tarde 1062

SUPER ASTRO SOL

9877 – Signo Acuario

SUPER ASTRO LUNA:

9112 – Signo Aries

CHONTICO:

Día 8898 – Noche 3574

PAISITA:

Día 0940 – Noche 1060

CAFETERITO:

Tarde 2779 – Noche 9344

PIJAO:

3977

CASH THREE:

Día 662 – Noche 961

PLAY FOUR:

Día 5218 – Noche 0305

EVENING:

9544

WIN FOUR:

2507

SAMAN:

0696

SINUANO:

Día 3868 – Noche 0466

CULONA:

2626

CARIBEÑA:

Dia 7101 – Noche 5499

MOTILÓN:

Tarde 4400 – Noche 3812

LA BOLITA

Día 2497 – Noche 3164

COLONO:

1639

LA FANTÁSTICA:

Día 8989 – Noche 1217